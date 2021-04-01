Pazarda iğrenç taciz! 0:00 / 0:00

DHA

Söke ilçesinde çarşamba günleri kurulan semt pazarında dün yaşanan taciz olayı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

DHA'nın haberine göre, bir elinde baston olan bir kişi, pazara alışverişe gelen kadınları diğer eliyle dokunarak taciz etti. Tezgah başlarındaki kadınlara arkadan yaklaşan tacizcinin görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntü kısa sürede çok sayıda tepki alırken, polis ekipleri de harekete geçti. N.Y. olduğu belirlenen taciz şüphelisi bugün Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı.