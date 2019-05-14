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‘Pecoma kanseri’ genç adamın gözyaşları

İHA

Pecoma kanseri 26 yaşındaki 2 çocuk babası Mümin Gergen, piyasa değeri 25 bin lira olan ilacı maddi imkansızlıklar yüzünden alamıyor. Sürekli karnı ve vücudu şişen Gergen, ilacı alamazsa hayatını kaybedeceğini ifade ederek, gözüyaşlı bir şekilde devletten ve hayırseverlerden yardım eli bekliyor

Pecoma kanseri

Kastamonu’da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mümin Gergen (26) yaklaşık 1 buçuk yıl önce karnındaki şikayetten dolayı hastaneye gitti. Hastanedeki tetkiklerden sonra ağrıları dinmeyen Gergen, Ankara’ya gitti.

İHA'nın haberine göre; karnındaki tümör nedeniyle acilen ameliyata alınan Gergen’e iddiaya göre doktorlar ameliyat sonrası patoloji sonuçlarının temiz olduğunu söyledi. Bir süre sonra ağrıları artmaya başlayan Gergen, yapılan tetkiklerden sonra bir kanser türü olan pecoma kanseri olduğunu öğrendi. 12 aydan fazla bir süre tedavi gören Gergen’in kullandığı ilaçlar karaciğerine etki etti.

PİYASA DEĞERİ 25 BİN LİRALIK İLAÇ

Doktorlar Gergen’e son olarak piyasa değeri 25 bin lira olan bir ilacı tavsiye etti. Maddi durumu kötü olan Gergen ise günlerdir kendisine tavsiye edilen ilacı alamıyor. Karnı gün geçtikçe şişen Gergen İstanbul Esenyurt’ta yaşayan ablasının evinde ikamet etmeye başladı.

Kardeşinin 1 seneyi geçkin bir süredir pecoma kanseri hastası olduğunu ifade eden Gergen'in ablası, “Karabük’ten ilk önce Gazi Hastanesine sevk edildi. 20 gün sonra patoloji sonucu çıktı. Biz çok sevindik, adak kestik. 3 ay sonra bize kontrole gelin dediler. 3 ay sonra gittiğimizde bütün karın boşluğuna, karaciğerine hastalık yayıldı diye bilgi verildi bize. Sonra kardeşim psikolojik olarak çöktü. Bize hızlı yayılan bir kanser türü olduğu söylendi. Kemoterapi yapıldı ama sonuç alınamadı. Sonra devlet bize Allah razı olsun 8 bin liralık ilaç vardı, onu verdi. O biraz karnını indirdi. Karnı bu hale geldi. Maddi imkanlarımız olmadığı için verdikleri diğer ilacı alamadık. Devletimizden bu ilacı istiyoruz. Bu ilacın 2 haftada bir damar yolundan yapılacağı söylendi. Doktor bize, bunun kullanma sürecinin 2 sene olduğunu söyledi” dedi.

“GÜCÜM KALMADI ARTIK"

Rahatsızlığından dolayı ağrıları olduğunu söyleyen Mümin Gergen para yardımı istemediğini, sadece ilacının alınmasını istediğini söyleyerek, “2 tane çocuğum var. Ben maddi manevi hiçbir şey beklemiyorum. Beni kurtarsınlar ben başka bir şey beklemiyorum. Ağrım çok, her tarafım şişmiş durumda. Gücüm kalmadı artık” diye konuştu.

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