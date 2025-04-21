Pegasus 23 Nisan kampanyası: 2-12 yaş arası çocuklara tüm uçuşlarda geçerli hediye bilet
Pegasus, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir kampanya başlattı. Buna göre; bilet alan BolBol üyelerine 1 çocuk bileti hediye edilecek. Kampanya yurt içi, yurt dışı ve Kıbrıs biletlerinde geçerli olacak. Peki, Pegasus 23 Nisan kampanyası geçerlilik süresi nedir? İşte, detaylar..
Pegasus, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında tüm uçuşlarda geçerli olacak şekilde alınan tüm biletlerde çocuklar için hediye bilet veriyor. 2-12 yaş arası çocuklarda geçerli olan kampanya 23 Nisan günü sonlanıyor. İşte, Pegasus 23 Nisan kampanyası detayları...
PEGASUS'TA 23 NİSAN KAMPANYASI
Pegasus, 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında alınan her bilete karşılık 2-12 yaş arası çocuklar için bir bilet hediye ediyor.
PEGASUS 23 NİSAN KAMPANYASI TARİHLERİ
18-23 Nisan 2025 (Türkiye yerel saatine göre 18 Nisan 2025 saat 09.30’dan itibaren 23 Nisan 2025 saat 23.59’a kadar satışın ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.)
SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
5 Mayıs 2025 –3 Haziran 2025 (Kalkış saati Türkiye yerel saatine göre 5 Mayıs 2025 saat 00.01’den itibaren 3 Haziran 2025 saat 23.59 tarihine kadar olan uçuşlarda geçerlidir.
PEGASUS 23 NİSAN KAMPANYASI HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?
Kampanya aşağıda belirtilen hatlar dışında; yurt içi, yurt dışı ve Kıbrıs hatlarında geçerli.
Kampanya Dahilinde Olmayan Hatlar
Bodrum- Riyad-Bodrum
Hatay-Riyad-Hatay
İstanbul Sabiha Gökçen-Cidde- İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire-İstanbul Sabiha Gökçen
Roma-Bari-Roma
Roma-Cenevre-Roma
Roma-Katanya-Roma
Roma-Lamezia Terme- Roma
Roma-Napoli-Roma
Roma- Palermo- Roma
Roma-Torino-Roma
Roma-Venedik-Roma
Trabzon-Cidde-Trabzon
Trabzon-Riyad-Trabzon