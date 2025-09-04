Pegasus bin koltukta geçerli İzmir-İspanya arası 1 euro kampanyası başlattı
Pegasus sadece bin koltukta geçerli olacak bir yurt dışı kampanyası başlattı. Buna göre; İzmir ve İspanya arasındaki uçuşlar için biletler 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Bilet alan yolcular 22 Ekim 2025 ile 27 Mart 2026 tarihindeki uçuşlarda seyahat edebilecek. İşte, Pegasus bilet kampanyası...
PEGASUS İZMİR-İSPANYA ARASI BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI
Pegasus 4-6 Eylül 2025 tarihlerinde sadece bin koltukta geçerli olmak üzere, İzmir-İspanya arası biletleri 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.
SEYAHAT TARİHİ NE ZAMAN?
Bilet alan yolcular, 22 Ekim 2025 ile 27 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edecek. Pegasus Madrid'e ilk uçuşu 22 Ekim'de, Barselona'ya ilk uçuşu 24 Ekim'de yapacak.