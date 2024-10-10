Pegasus indirimli bilet kampanyası başlattı! Pegasus bilet kampanyası seyahat tarihi ne zaman?
Pegasus, 10-11 Ekim tarihlerinde geçerli olmak üzere yurt dışı uçuş biletlerini 9 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. 250 bin koltukla sınırlandırılan kampanya dâhilinde birçok vizeli veya vizesiz girilen ülkeye uçuş düzenlenecek. İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyası detayları...
Pegasus 10-11 Ekim 2024 tarihlerinde geçerli olacak bir yurt dışı bilet kampanyası başlattı. Vizeli vizesiz birçok ülkeye düzenlenen seferlerde fiyatlar 9 eurodan başlıyor. Kampanya 250 bin koltuk için geçerli olacak.
PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ
Pegasus 10-11 Ekim'de yurt dışı biletlerinde indirim kampanyası başlattı. Biletler 9 eurodan başlayan fiyatlar ve vergiler üzerinden satışa çıktı.
PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ TARİHLERİ
10-11 Ekim'de kampanyadan bilet alan yolcular 1 Kasım 2024 ile 30 Mart 2025 tarihleri arasında seyahatini gerçekleştirecek.