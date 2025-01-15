Pegasus, Kıbrıs'a 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla uçuş kampanyası başlattı. Yarın bitecek kampanya için biletler flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alınabiliyor. Peki, kampanya hangi uçuş seferleri için geçerli olacak ve kampanya ne zaman bitecek? İşte, detaylar...