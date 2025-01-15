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        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus Kıbrıs kampanyasında biletler 1 euro artı vergilerden satılıyor, kampanya ne zaman bitecek, hangi uçuş seferleri için geçerli?

        Pegasus'tan 1 eurodan başlayan fiyatlarla Kıbrıs kampanyası başlattı! Hangi seferler için geçerli?

        Pegasus 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla Kıbrıs biletlerini satışa sundu. İki gün sürecek kampanya için belirlenen koltuk sayısı 15 bin olarak açıklandı. Biletlerini kampanya süresince alan yolcular Şubat ve Mart aylarında yolculuk edecek. İşte, Pegasus indirimli Kıbrıs bilet kampanyası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 13:48 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:48
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        Pegasus, Kıbrıs'a 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla uçuş kampanyası başlattı. Yarın bitecek kampanya için biletler flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alınabiliyor. Peki, kampanya hangi uçuş seferleri için geçerli olacak ve kampanya ne zaman bitecek? İşte, detaylar...

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        PEGASUS KIBRIS YÖNLÜ UÇUŞ BİLETLERİ 1 EURODAN BAŞLIYOR

        Pegasus, Kıbrıs yönlü biletler için 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bilet kampanyası başlattı.

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        PEGASUS KIBRIS KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Biletler 15-16 Ocak arasında satışa çıktı ve sadece 15 bin koltuk için geçerli olacak.

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        UÇUŞ TARİHİ NE ZAMAN?

        Bilet alan yolcular 15 Ocak 2025 ile 16 Ocak 2025 tarihleri arasında seyahat edecek.

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        PEGASUS KIBRIS KAMPANYASI UÇUŞ SEFERLERİ

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