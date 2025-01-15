Pegasus'tan 1 eurodan başlayan fiyatlarla Kıbrıs kampanyası başlattı! Hangi seferler için geçerli?
Pegasus 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla Kıbrıs biletlerini satışa sundu. İki gün sürecek kampanya için belirlenen koltuk sayısı 15 bin olarak açıklandı. Biletlerini kampanya süresince alan yolcular Şubat ve Mart aylarında yolculuk edecek. İşte, Pegasus indirimli Kıbrıs bilet kampanyası...
Pegasus, Kıbrıs'a 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla uçuş kampanyası başlattı. Yarın bitecek kampanya için biletler flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alınabiliyor. Peki, kampanya hangi uçuş seferleri için geçerli olacak ve kampanya ne zaman bitecek? İşte, detaylar...
PEGASUS KIBRIS YÖNLÜ UÇUŞ BİLETLERİ 1 EURODAN BAŞLIYOR
Pegasus, Kıbrıs yönlü biletler için 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bilet kampanyası başlattı.
PEGASUS KIBRIS KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Biletler 15-16 Ocak arasında satışa çıktı ve sadece 15 bin koltuk için geçerli olacak.