Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Dört aylık hamile olan Pelin Akil, son gittiği kontrolde büyük şaşkınlık yaşamıştı. İkiz kız bebekleri olacağını öğrenen oyuncu, bu haberle yakınlarını sevindirmişti. Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin ikiz bebekleri Alin ve Lina, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelmişti. Çiftin bebekleri Alin ve Lina, 4 aylık oldu.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM NEFESİM"

Pelin Akil, eşi Anıl Altan ile romantik karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bayram tatilini fırsat bilen çift, sıcak havanın tadını çıkardı. Ünlü oyuncu, eşi ile karesine ise şu notu düştü:

Şaşırdın değil mi? Söylediklerinin hiçbirini koymadım çünkü tek ben olmak istemedim. 'Biz'i seçtim. Şu arkamda görmüş olduğunuz adam dünyanın en harika kocası, kızlarımın birebir kopyası, şahane babası... Oh sana benzedi işte çocuklar. Ben daha ne isterim... Seni çok ama çok seviyorum nefesim. Ben aşka geldim kusuruma bakmayın. Bu arada aşk dolu, sevgi dolu, sevdiklerinizle yan yana, kalp kalbe güzel bayramlar dilerim.

Çiftin paylaşımı kısa sürede 240 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

"6. YILIMIZDA ARAMIZA İKİ GÜZEL CAN DAHİL OLDU"

Çift, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerinin 6. yıl dönümlerini kutlamıştı. Anıl Altan, kızları ve eşi ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından şu not ile paylaşmıştı.

Bu yıl dönümleri, zamanlar, beraber yaşadığımız binlerce anların sadece birer günü ve diğerlerinden daha değerli değil. Seninle her geçen an asıl değerli olan... Aşkımız, yaşadıklarımız, gülmelerimiz, ağlamalarımız her şey seninle güzel. 6. yılımızda aramıza, hayatımıza, hikayemize kanımızdan, canımızdan iki güzel can dahil oldu. Sevgimizin çoğaldığı, ailemizle nice güzel, sağlıklı birlikte anlara... Çok şükür.