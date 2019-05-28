Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Dört aylık hamile olan Pelin Akil, son gittiği kontrolde büyük şaşkınlık yaşamıştı. İkiz kız bebekleri olacağını öğrenen oyuncu, bu haberle yakınlarını sevindirmişti.



Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin ikiz bebekleri Alin ve Lina, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelmişti. Çiftin ikiz kızları Alin ve Lina, 1 aylık olmuştu.





AİLE POZU



Anıl Altan, eşi ve kızları ile çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin aile pozuna takipçilerinden çok sayıda, "Maşallah" ve "Allah bağışlasın" şeklinde yorumlar yapıldı.