Aleyna, Aysel için tüm evi yaktı!

Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Dört aylık hamile olan Pelin Akil, son gittiği kontrolde büyük şaşkınlık yaşamıştı. İkiz kız bebekleri olacağını öğrenen oyuncu, bu haberle yakınlarını sevindirmişti.





ALİN VE LİNA 1 AYLIK!



Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin ikiz bebekleri Alin ve Lina, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelmişti. Çiftin ikiz kızları Alin ve Lina, 1 aylık oldu. Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım ile ikizlerinin 1. ayını kutladı. Akil'in paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.