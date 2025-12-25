Pelin Akil: Türkan Şoray kanunum yoktur

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Pelin Akil, Etiler’deki bir spor salonuna girerken görüntülendi. Gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, spora geldiğini söyleyerek muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Pelin Akil; "Spora geldim, biraz da geç kaldım. Hocam bekliyor" dedi. Yeni yıla dair düşüncelerini de paylaşan oyuncu, sürecini sporla karşıladığını belirterek; "Benim için de yeni yıl güzel bir süreç. Güzel atlatıyorum bu süreci. Spora başlıyorum, 'Yeni yılı beklemeyeceğim' dedim ve bugün spora başladım. İlk günde sizinle karşılaştım" ifadelerini kullandı.

Eski eşi Anıl Altan ile geçtiğimiz aylarda ayrılan Pelin Akil; "Resmi olarak boşanma gerçekleşti mi?" sorusuna net bir yanıt verdi. Akil; "Ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek sessiz kalmayı tercih etti. Israrlı sorular üzerine ise "Bu konuyla ilgili kesinlikle konuşmayacağım" sözleriyle tutumunu yineledi.

Oyunculuk kariyerine dair de açıklamalarda bulunan Pelin Akil, yeni projeler için teklifler aldığını söyledi. "Oyunculukla alakalı keskin kurallarınız var mı?" sorusuna Akil; "Ben rolün bütününe bakarım. Kötü bir amaca hizmet ediyorsa oynamam ama katı kurallarım yoktur. Ben rolüm neyi gerektiriyorsa oynarım. Oyuncuyum ben. Türkan Şoray kanunum yoktur" yanıtını verdi.