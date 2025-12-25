Habertürk
        Pelin Akil: Türkan Şoray kanunum yoktur - Magazin haberleri

        Pelin Akil: Türkan Şoray kanunum yoktur

        Etiler'de spor salonuna girerken görüntülenen Pelin Akil, yeni yıla spora başlayarak hazırlandığını söylerken, boşanma sorularını yanıtsız bıraktı; oyunculukta ise "Rolün bütününe bakarım, katı kurallarım yok" dedi

        Giriş: 25.12.2025 - 23:36 Güncelleme: 25.12.2025 - 23:36
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Pelin Akil, Etiler’deki bir spor salonuna girerken görüntülendi. Gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, spora geldiğini söyleyerek muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

        Pelin Akil; "Spora geldim, biraz da geç kaldım. Hocam bekliyor" dedi. Yeni yıla dair düşüncelerini de paylaşan oyuncu, sürecini sporla karşıladığını belirterek; "Benim için de yeni yıl güzel bir süreç. Güzel atlatıyorum bu süreci. Spora başlıyorum, 'Yeni yılı beklemeyeceğim' dedim ve bugün spora başladım. İlk günde sizinle karşılaştım" ifadelerini kullandı.

        Eski eşi Anıl Altan ile geçtiğimiz aylarda ayrılan Pelin Akil; "Resmi olarak boşanma gerçekleşti mi?" sorusuna net bir yanıt verdi. Akil; "Ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek sessiz kalmayı tercih etti. Israrlı sorular üzerine ise "Bu konuyla ilgili kesinlikle konuşmayacağım" sözleriyle tutumunu yineledi.

        Oyunculuk kariyerine dair de açıklamalarda bulunan Pelin Akil, yeni projeler için teklifler aldığını söyledi. "Oyunculukla alakalı keskin kurallarınız var mı?" sorusuna Akil; "Ben rolün bütününe bakarım. Kötü bir amaca hizmet ediyorsa oynamam ama katı kurallarım yoktur. Ben rolüm neyi gerektiriyorsa oynarım. Oyuncuyum ben. Türkan Şoray kanunum yoktur" yanıtını verdi.

        Meclis üyesini sıkıştırıp, aracı yumrukladı

        Bursa'da Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, trafikte yol verme tartışması sonrası saldırıya uğradı. İddiaya göre yol vermediği gerekçesiyle öfkelenen şüpheli sürücü, Bodur'u takip ederek aracına s

