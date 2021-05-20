Pelin Halkacı Akın Borusan Sanat'ta

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın konser kayıtları çevrimiçin radyo platformu Borusan Klasik’te yayınlanmaya devam ediyor. Bugün saat 19.00’da deneyimli şef Rengim Gökmen yönetimindeki BİFO, solist kemancı aynı zamanda orkestranın başkemancısı Pelin Halkacı Akın’a eşlik ediyor.

Claudio Abbado, Seiji Osawa, Piérre Boulez, Semyon Bychkov ve Danielle Gatti gibi şeflerle Avrupa’nın önde gelen salonlarında konserler vermiş olan Akın ve ünlü şef Rengim Gökmen’in yönetimindeki BİFO, Borusan Klasik üzerinden yayınlanan bu konserinde, Antonio Vivaldi’nin unutulmaz eseri Dört Mevsim’i yorumluyor.

Konser öncesi yayınında ise Aydın Büke ve Serhan Bali keyifli sohbetleriyle Borusan Klasik’te olacak.

Carlo Tenan borusansanat.tv’de!

Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv üzerinden yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla izleyicilerine ulaşmaya devam eden Borusan Sanat; bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlıyor.

23 Mayıs Pazar günü saat 11.30’da borusansanat.tv’de yayınlanacak Carlo Tenan yönetimindeki BİFO müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Gerek opera temsilleri gerek orkestra konserleriyle Avrupa’nın en sevilen şeflerinden biri olan Tenan’ın dinleyicilerine sunacağı bu konserde, Mozart ile Elgar’ın eserlerinin buluştuğu bir seçki sunulacak.

“BİFO ile Başyapıtlar-III” başlıklı konserde, Mozart’ın 1771’de Milano’da yazdığı bir yaylı çalgılar yapıtı olan 13. Senfoni’si, Elgar’ın enerjisi ve duygusallığı ile büyüleyen Serenadı ve yine Mozart’ın müziği aracılığı ile yaptığı en berrak orkestral konuşmalardan biri olan 29. Senfoni’si seslendirilecek.

Konser öncesi yayınında ise Nisan Ak keyifli sohbetleriyle borusansanat.tv’de olacak.



ANDRRA borusansanat.tv’de!

Borusan Klasik radyonun sevilen programı “Borusan Müzik Evi”, çağdaş müzik ve disiplinlerarası performansları dinleyicilerine sunmaya devam ediyor. 21 Mayıs Cuma günü saat 23.00’te Almanya doğumlu Kosova kökenli şarkıcı ve besteci ANDRRA özel olarak hazırladığı ve sunduğu programla yayında olacak.

Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarınıza indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla, iPad için yine App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinleyebilirsiniz.

ÇEVRİMİÇİ RADYO YAYINI / Borusan Klasik

20 Mayıs 2021 Perşembe 19.00

18.40 Konser Öncesi Söyleşi: Aydın Büke ve Serhan Bali

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Rengim Gökmen şef

Pelin Halkacı Akın keman

VİVALDİ Keman Konçertosu “Dört Mevsim”

ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM / borusansanat.tv

BIFO İLE BAŞYAPITLAR-III

23 Mayıs 2021 Pazar 11.30

11.00 Konser Öncesi Söyleşi: Nisan Ak

Carlo Tenan şef

MOZART 13. Senfoni, Fa Majör, KV 112

ELGAR Yaylılar için Serenad, Mi minör, Op. 20

MOZART 29. Senfoni, La Majör, KV 201