Pemra Özgen, Portekiz'de şampiyon

Fed Cup ekibimizin tecrübeli üyelerinden Pemra Özgen, Portekiz'in Obidos şehrinde düzenlenen 25 bin Dolar ödüllü ITF turnuvasından büyük ödülle ayrılmayı başardı. Bu sezonki ilk zaferini kutlayan Özgen, toplamda 15'inci tekler şampiyonluğunu elde etti.

Sırasıyla Portekizli, Britanyalı, İspanyol ve İsveçli rakiplerini eleyerek ulaştığı finalde İtalyan Gaia Sanesi ile karşılaşan Pemra, setlerde geriden gelip galibiyete uzandı. 2 saat 46 dakika sonunda 5-7, 6-4, 6-2 ile sevinen Özgen, müzesine bir kupa daha ekledi.

ITF 25K seviyesindeki bir organizasyonda üçüncü kez şampiyonluk sevinci yaşayan Pemra, bu başarısı neticesinde dünya sıralamasında ilk 250'ye girmeyi garantiledi. 32 yaşındaki milli tenisçi, 2019 Avustralya Açık'ın elemelerine katılma umutlarını da güçlendirdi.

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