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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Uzm. Çvş. Mehmet Emre Teke şehit oldu! - Haberler

        Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke şehit oldu

        Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 23:29 Güncelleme: 09.10.2023 - 23:58
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        Yaralanan asker şehit oldu
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.

        Açıklamada şöyle denildi:

        Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 09 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Mehmet Emre Teke yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

        Temsili fotoğraf AA tarafından servis edilmiştir

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