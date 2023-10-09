Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke şehit oldu Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.

Açıklamada şöyle denildi:

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 09 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Mehmet Emre Teke yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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