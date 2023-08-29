Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Pençe -Kilit'ten acı haber: Piyade Astsubay Buğra Çalgay şehit oldu - Son dakika haberler

        Pençe -Kilit'ten acı haber: Piyade Astsubay Buğra Çalgay şehit oldu

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay şehit oldu. Çalgay'ın şehadet haberi Tokat'ta merkezde bulunan baba evine ile Çorum'da yaşayan eşine verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 20:10 Güncelleme: 29.08.2023 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pençe-Kilit'ten acı haber: 1 şehit
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay şehit oldu.

        Tokat Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tokatlı hemşehrimiz P. Asb. Kd. Çvş. Buğra Çalgay (29) Pençe-Kilit Operasyonu sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, hemşehrilerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

        BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

        Çalgay'ın şehadet haberi Tokat'ta merkezde bulunan baba evine ulaştı ve Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Şükran Çalgay'ın geçen yıllarda vefat ettiği öğrenildi.

        REKLAM

        Şehit Çalgay'ın baba ocağına, Tokat valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da geldi.

        ŞEHADET HABERİ ÇORUM'DAKİ EŞİNE VERİLDİ

        Çalgay'ın şehadet haberi Çorum il merkezinde yaşayan eşi Esma Nur Çalgay'a da verildi. 2 yaşında bir erkek çocuk babası olduğu öğrenilen Çalgay'ın eşinin yaşadığı Buharaevler Mahallesi 5. Sokak'a Türk bayrağı asıldı.

        Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay da şehidin eşinin bulunduğu evi ziyaret ederek başsağlığı diledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #şehit
        #tokat haberleri
        #Çorum Haberleri
        #Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...