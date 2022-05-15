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Pendik'te kamyonun açık kalan dorsesi alt geçide çarptı

İstanbul Pendik'te açık kalan dorsesi alt geçide çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Pendik'te kamyonun açık kalan dorsesi alt geçide çarptı
Açık kalan dorsesi alt geçide çarptı: 1 yaralı
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AA

Alınan bilgiye göre, Liman Caddesi'nden Sahil Bulvarı istikametine giden Mustafa Tunç idaresindeki 14 EB 926 plakalı hafriyat kamyonunun açık kalan dorsesi, Marmaray Tersane İstasyonu alt geçidine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle lastikleri patlayan kamyonun kupası yerinden ayrılarak ters döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sürücü mahallinde sıkışarak yaralanan Mustafa Tunç, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Tunç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Pendik Limanı'na girişler geçici olarak durduruldu. Kamyonun vinç yardımıyla geçitten çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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