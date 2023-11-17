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        Haberler Dünya Amerika Pentagon'dan ABD ile Çin ordularına ilişkin açıklama

        Pentagon'dan ABD ile Çin ordularına ilişkin açıklama

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve Çin ordularının kuracakları eşgüdüm mekanizmasının faaliyete geçmesi için çalışmalara başlayacaklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 01:36 Güncelleme: 17.11.2023 - 02:23
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        Pentagon'dan ABD ile Çin ordularına ilişkin açıklama
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        Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

        AA'nın haberine göre; ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında California'da gerçekleşen yüz yüze görüşmeye atıfta bulunan Singh, iki liderin "ordular arası üst düzey iletişimin yeniden başlatılması" kararını duyurduklarını hatırlattı.

        Sing, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bu duyuruyu "memnuniyetle karşıladığını ve Çin tarafından muhatabının adı açıklandığında mevkidaşı ile görüşeceğini" belirtti.

        Sözcü Yardımcısı, anlaşmanın çok kısa süre önce sağlandığı için "eylem ilkelerini sağlamlaştırmak adına" Çin ordusuyla çalışmaları gerektiğini vurguladı.

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        Sing, "Bakan Austin'in de söylediği gibi iki ordumuz arasında açık iletişim hatlarını sürdürmek, krize yol açabilecek yanlış anlamaları, yanlış hesaplamaları veya çatışmaları önlemek için çok önemlidir." sözlerini kaydetti.

        AUSTIN, HİNT-PASİFİK GEZİSİNİ ENDONEZYA İLE TAMAMLIYOR

        Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Savunma Bakanı Lloyd Austin'ın geçen hafta başladığı Hint-Pasifik seyahatini Endonezya'nın Jakarta kentinde tamamlayarak ABD'ye döneceği bilgisini paylaştı.

        Austin'in söz konusu rotada Hindistan ve Güney Kore'yi de ziyaret ettiğini hatırlatan Singh, Bakanının bu seyahatlerinin odak noktasını "özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e olan ortak bağlılık" olarak niteledi.

        Pentagon Sözcü Yardımcısı, Austin'in bu doğrultuda, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile yakın çalışmaya devam edeceğini söyledi.

        Singh ayrıca, Savunma Bakanının, bir dizi ikili girişim konusunda fikir alışverişi yapmak üzere Filipinler, Tayland, Vietnam ve Endonezya'daki mevkidaşlarıyla, söz konusu seyahatleri esnasında konuşma fırsatı bulduğunu kaydetti.

        ABD ÜSLERİNE IRAK VE SURİYE'DE YAKLAŞIK 58 SALDIRI DÜZENLENDİ

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yaklaşık 58 saldırı yapıldığını açıkladı.

        Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, ABD üslerine yapılan saldırılarla ilgili güncel bilgiler verdi.

        Singh, "17 Ekim'den bu yana askerlerimize 58 saldırı düzenlendi. Hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. Altyapıya ciddi bir zarar vermedi ve hiçbir askerimizin ciddi yaralanmasına sebep olmadı. Yaralanan tüm askerlerimiz görevlerine döndü." ifadelerini kullandı.

        Singh, "Bugün itibariyle yaklaşık 58 saldırı gerçekleşti. Yani Irak'ta 27, Suriye'de ise 30 ila 31 saldırı var." dedi.

        Bölgedeki ABD üslerine yapılan saldırılara karşılık verilmediği iddialarını kabul etmediğini belirten Sözcü Yardımcısı, "Sanırım son üç saldırımıza verdiğimiz tepkileri gördünüz. Bunlardan birinde güvenli bir evde faaliyet gösteren bir komuta kontrol ünitesi, diğer ikisinde silah depolama tesisi ve eğitim tesisleri vuruldu." diye konuştu.

        "Eğer daha fazla saldırı olursa, kesinlikle kendi seçeceğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz." diyen Singh, ABD üslerine yapılan saldırıların önemli ölçüde azaldığını kaydetti.

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