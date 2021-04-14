Pentagon doğruladı: UFO itirafı! 0:00 / 0:00

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),geçtiğimiz günlerde sızdırılan ve piramit şeklinde UFO görüntüsünün donanma personeli tarafından çekildiğini doğruladı.

— Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) April 8, 2021

Belgesel yapımcısı olan Jeremy Corbell, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda piramit şeklinde tanımlanamayan bir obje yer almıştı.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, bu görüntünün bir donanma personeli tarafından çekildiğini doğrulandı. Görüntülerin Ağustos 2019'a ait olduğu ifade edildi.

Pentagon, geçtiğimiz dönemde UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi kurmuştu.