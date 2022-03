Pera Film'den 'Birlikte Güçlü' filmler

Pera Müzesi Film ve Video Programları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel gösterim programlarına bir yenisini ekledi. Bir grup kadın sinemacının setlerdeki cinsel taciz ve ayrımcılıkla mücadele etmek üzere kurduğu #SusmaBitsin platformu iş birliğiyle hazırlanan Birlikte Güçlü isimli program, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden, bugüne dek birçok film festivali ve kültür sanat kurumunda görev almış sinema emekçisi Nihan Katipoğlu anısına gerçekleştiriliyor.

Antonia’nın Yazgısı

İlhamını arkadaşlıktan seçilmiş aileye uzanan birlikteliklerden ve yan yana geldikçe büyüyen mücadelelerden alan Birlikte Güçlü, dünyanın her yanında hakları için mücadele eden ve bir araya gelen kadınlara ithafla izleyiciyle buluşuyor.

Gerçekle yüzleşme ve mücadele hikâyeleri



Asistan

ABD’li yönetmen Kitty Green’in ilk uzun metrajlı kurmaca filmi Asistan, sonu #MeToohareketine çıkan bir tacizin içyüzünü odağına alıyor. Julia Garner filmde, 2018 yılında tecavüz suçundan tutuklanan ünlü yapımcı Harvey Weinstein’dan esinlenilen bir iş adamının asistanı rolünü üstleniyor. Yapımcı olma hevesini nüfuzlu bir iş adamının asistanı olmak suretiyle rafa kaldıran Jane, hayatına sinsice sızan taciz ve istismar döngüsü kırmak adına harekete geçiyor.

Asla Nadiren Bazen Her Zaman

Fazlasıyla hassas bir konu olan kürtajı odağına alan Asla Nadiren Bazen Her Zaman, istenmeyen gebeliğini sonlandırmaya çalışan bir genç kızın, kürtajın yasa dışı olduğu Pensilvanya’dan New York’a yolculuğunu dokunaklı ve özgün bir dille anlatıyor. Eliza Hittman’ın hayalperest bir atmosferi can alıcı bir gerçeklikle birleştirdiği film, feminist sinemada bir mihenk taşı olarak nitelendiriliyor. Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı ödülüne değer görülen Asla Nadiren Bazen Her Zaman 2020’nin en çok konuşulan filmleri arasında yer almıştı.

Özgürlüğe ve farkındalığa yolculuk

İlahi Düzen

Petra Volpe’nin Tribeca Film Festivali’nde En İyi Kurmaca Film Seyirci Ödülü’nü kazanan filmi İlahi Düzen, 60’lı yılların toplumsal çalkantılarına rağmen kadınların oy kullanma hakkının hâlâ reddedildiği 1971 İsviçresi’nde geçiyor. Yarı zamanlı bir işte çalışması kocası tarafından yasaklanan itaatkâr ev kadını Nora, yaşadığı hayal kırıklığıyla kasabasında yeni bir kadın hareketine öncülük eder. Şöhretle birlikte tehditlere ve aşağılanmalara maruz kalan Nora’nın evliliği de tehdit altındadır. Geri adım atmayı reddeden Nora, köydeki kadınları greve ikna etmeye çalışırken bir yandan kendi özgürlüğüne dair farkındalıklar da yaşar. Sürükleyici, neşeli ve albenili bir film olan İlahi Düzen, izleyiciyi tam da ihtiyacı olan bir anda geçmişe götüren bir zaman kapsülü gibi.

Kızlar Çetesi

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi ile geniş kitlelerce tanınan Céline Sciamma, programda Kızlar Çetesi adlı filmiyle yer alıyor. Yönetmenin üçüncü uzun metraj filmi olan Kızlar Çetesi, Paris banliyölerinde yaşayan bir grup siyah lise öğrencisinin hayatını ham, boğuk fakat şefkatli bir anlatıyla beyazperdeye taşıyor. Akran baskısının ve sınırlarını sürekli zorlama ihtiyacının etkisiyle tehlikeli sularda gezinmeye başlayan Marieme, kısa bir süre sonra kişiliğini güçlendirmenin ve kendi sesini duyulur kılmanın bir yolunu buluyor. Marieme ve arkadaşlarının, Rihanna’nın Diamonds şarkısını söyledikleri klasikleşmiş sahnesiyle kadınlar arasındaki güçlü bağı seyirciye sunan Kızlar Çetesi, Sciamma’nın kariyerinde ileriye doğru attığı büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.



Antonia’nın Yazgısı

Marleen Gorris'in Hollanda-Belçika ortak yapımı kült filmi Antonia’nın Yazgısı, feminist bir peri masalı olarak nitelendiriliyor. Film, Hollanda kırsalındaki sessiz bir çiftlik evinde yaşayan 90 yaşındaki Antonia’nın hayatının son gününe gözlerini açmasıyla başlıyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan kısa bir süre sonra, dünyaya geldiği köye döndüğü günü hatırlayan Antonina ile birlikte izleyici de bu köyde geçen 50 seneye ve çalkantılı günlere tanıklık ediyor. Antonia’nın hikâyesine kızı Danielle, torunu Theresa ve torununun kızı Sarah’nın yanı sıra seneler boyu bu yazgıyı oluşturan herkesin hikâyeleri eşlik ediyor.

Asistan

Pera Film ve #SusmaBitsin iş birliğiyle gerçekleşen Birlikte Güçlü film programı 8 Nisan’a kadar Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz izlenebilir.

Gösterim Programı

11 Mart Cuma

19.30 İlahi Düzen (96')

18 Mart Cuma

19.30 Asistan (87')

19 Mart Cumartesi

15.00 Kızlar Çetesi (112')

25 Mart Cuma

19.30 Asla Nadiren Bazen Her Zaman (101')

26 Mart Cumartesi

15.00 İlahi Düzen (96')

30 Mart Çarşamba

19.00 Asla Nadiren Bazen Her Zaman (101')

1 Nisan Cuma

19.30 Antonia’nın Yazgısı (98')

6 Nisan Çarşamba

19.00 Asistan (87')

8 Nisan Cuma

19.30 Kızlar Çetesi (112')