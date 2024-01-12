Pera Müzesi'nde Yarıyıl Tatili Atölyeleri Pera Müzesi'ndeki sergiler paralelinde düzenlenen Yarıyıl Tatili Atölyeleri ve sergi turları 23 Ocak - 4 Şubat arasında müzede gerçekleşecek. 4-6, 7-12 ve 13-17 yaş gruplarına özel etkinliklerin bulunduğu programda öğrenciler; ahşap baskı, heykel, çivi yazısı, stop-motion animasyon, Kintsugi, papier-mâché (kağıt hamuru) gibi farklı teknikleri deneyimleme fırsatı bulacak. Çocukların velileriyle birlikte katılabileceği bir etkinliğin de yer aldığı program 15 farklı yaratıcı sanat atölyesinden oluşuyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Yarıyıl Tatili Atölyeleri kapsamında çocuklar ve öğretmenler için sergi turu ve atölyeler düzenliyor. Müzenin güncel sergileri Gelecek Hatıraları ve Tam Yerinden ile koleksiyon sergileri Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar, Osman Hamdi Bey, Kahve Molası, Ağırlık ve Ölçü Sanatı’ndan ilhamla hazırlanan tatil programında öğrenciler, ilgili sergiyi rehber eşliğinde gezdikten sonra kendi yaş gruplarına yönelik yaratıcı sanat çalışmalarına katılıyor. Öğretmenlere özel ücretsiz atölyelerde ise müzede drama yöntemleri ve iyileşme pratiklerine odaklanılıyor.

4-6 yaş grubu tarihi seramik ve panoramaları günümüze yorumluyor

Renkli Katmanlar: Şeffaf Tablom atölyesinde, Gelecek Hatıraları sergisini rehber eşliğinde gezen 4-6 yaş aralığındaki çocuklar, sergiden seçilmiş motif ve objelerin görsellerini kullanarak çeşitli renk ve desendeki kumaşlarla masalsı kolajlar tasarlıyor. Aynı sergiden ilham alan Evvel Zaman Dışında: Geleceğin Masalı atölyesinde ise katılımcılar, geçmiş yüzyıllarda geçen bir masalın dinleyicisi olduktan sonra, bu masal gelecekte yaşansaydı neler olabileceği üzerine düşünüyor ve bu gelecek hayalini çeşitli dergiler, renkli boyalar ve kolaj malzemeleri kullanarak görselleştiriyor.

Kahve Molası sergi turunu takip eden Ahşap Baskı: Tek Motif, Çok

Desen! atölyesinde, seramiklerdeki simetrik motifleri ahşap baskılarla kağıda aktarıp renklendiren çocuklar, en beğendikleri deseni bez çantaların üzerine uyguluyor.

Tam Yerinden: İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi sergi turunda şehrin etkileyici tarihi manzaralarını inceleyen katılımcılar, Panoramadan Düşsel Heykele atölyesinde İstanbul için bir park oyuncağı ya da heykel tasarladıklarını hayal ederek renkli bambu çubuklar ve birleştirme aparatlarıyla tasarımlarını inşa ediyor.

7-12 yaş grubu çivi yazısı, tuval ve heykelle geleceğe hatıralar bırakıyor

Gelecek Hatıraları sergisinden yola çıkan 7-12 yaş grubuna yönelik Parçadan Bütüne: Kolektif Yaratım atölyesi, Adriana Varejão’nun farklı biçim ve boyutlarda tuvalleri yere ve duvara yığarak oluşturduğu Tuvaller Üzerine Karo Seramik Döşeme yerleştirmesinden ilham alıyor. Masaya yan yana dizilerek tek bir büyük yüzey oluşturan tuvallerden birinin başına geçip diledikleri motifi boyamaya başlayan çocuklar, belli aralıklarla yer değiştirerek tuvaldeki diğer motiflere eklemeler yapıyor. Atölye sonunda herkes ilk çizdiği tuvali bir “gelecek hatırası” olarak yanında götürüyor.

Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisiyle geçmişe yolculuk yapan çocuklar, turun ardından yapılacak Çivi Yazısıyla Kil Tablet atölyesinde Kültepe’de bulunmuş replika kil tabletten ilhamla çivi yazısı ile kil tabletler üzerine yazı yazarak geleceğe not bırakıyor.

Osman Hamdi Bey ve Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergileri paralelinde hazırlanan “Kayboldum Ben Galiba!” animasyonunu birlikte izleyen çocuklar, zamanda yolculuk yapan bir elçi ile Türk hareminden bir maymunun maceralarına eşlik ediyor. Ardından katılacakları Stop Motion: Konuşan Resimler atölyesinde, harflere karşılık gelen ağız hareketlerini kare kare çizerek sergideki insan figürleriyle animasyonlar oluşturuyor.

Tam Yerinden sergi turunda İstanbul’un görsel tarihinde bir yolculuğa çıkan katılımcılar, Manzaranın Hissi: Kent Heykeli Tasarımı atölyesinde büyüleyici İstanbul panoramalarının yarattığı hislerin rehberliğinde renkli bambu çubuklar ve birleştirme aparatları kullanarak fantastik heykeller inşa ediyor.

Müze ziyaretinde ezber bozan deneyim

Yarıyıl programında ebeveynlerin katılabileceği bir etkinlik de yer alıyor. 7-12 yaş grubuna yönelik “Küçük Sarı Daire”: Ebeveyn-Çocuk Müze Deneyimi etkinliğinde, Pera Öğrenme tarafından yayımlanan Küçük Sarı Daire kitabının arka sayfasındaki “bakma nesnesi” yardımıyla müzedeki sergileri çocuklarıyla birlikte keşfeden veliler, geleneksel müze ziyaret biçimiyle oynayan yaratıcı bir deneyimin parçası oluyor.

9-12 yaş grubu için ileri dönüşüm teknikleri: papier-mâché, kintsugi, fenakistiskop

Kağıt Hamurundan Kase atölyesinde, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan yola çıkan Gelecek Hatıraları sergisini rehber eşliğinde gezen çocuklar, koleksiyondan bir seçkiyi ve sanatçıların onlardan ilhamla ürettikleri güncel eserleri inceliyor. Atölye bölümünde ise papier-mâché (kağıt hamuru) tekniğiyle seramiği andıran rengarenk kaseler tasarlıyor.

Gelecek Hatıraları sergisi sanatçılarından Livia Marin’in Geriye Kalanlar eserinden ilham alan Kintsugi: Kırık Parçaları Dönüştür! atölyesinde, kusurlu olanı kabul ederek onu yeni bir perspektifle yorumlama felsefesine dayanan Japon tekniği Kintsugi’yi öğrenen çocuklar, kırılmış çömlek saksılara renkli hamurlar ve çeşitli malzemelerle yeni bir hayat veriyor.

Yine Gelecek Hatıraları’ndan yola çıkarak hazırlanan Fenakistiskop: Döndür Canlansın! atölyesinde katılımcılar, sergideki motif ve hayvan şekilli seramiklerden ilhamla, seçtikleri imgeyi hareketlendirecekleri bir fenakistiskop tasarlıyor ve bu eğlenceli optik oyuncakla farklı çizimlere hareket katma fırsatı ediniyor.

13-17 yaş grubu sanatın rehberliğinde ortak bir deneyime davetli

Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisine özel Müzede Drama: Resimlerin İzini Sürmek atölyesinde ise gençler, sergileri eğlenceli bir şekilde deneyimlemenin yollarını öğreniyor. Doğaçlama, canlandırma ve oyunlar içeren etkinlik, atölye alanında başlayarak sergi salonunda devam ediyor. Sosyal-duygusal öğrenme süreçlerine aktif olarak dahil olan katılımcılar, sanatın rehberliğinde diplomasi tarihinin dolambaçlı yollarında gezinirken resimlerin ötesindeki hikâyeler ve ilgi çekici kişiliklerle tanışıyor.

Öğretmenler için yaratıcı yöntemler

Pera Öğrenme öğretmenlere de farklı atölye seçenekleri sunuyor. Gelecek Hatıraları sergi turunun ardından Duygusal İlk Yardım atölyesine katılan öğretmenler, hem kendilerine hem de öğrencilerine uygulayabilecekleri “Duygusal İlk Yardım” beceri setini öğrenme fırsatı buluyor. Arkeoloji, kültürel miras ve müze bilinci konularında farkındalık yaratmayı amaçlayan Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisinden ilham alan Objelerin Müze Yolculuğu atölyesinde ise katılımcılar, Pera Müzesi koleksiyon sergilerine yönelik, müfredata uygun öğretmen rehber kitapçıklarını derslerinde nasıl kullanabileceklerini, öğrencilerine sergileri nasıl gezdirebileceklerini ve farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler oluşturma yollarını yaratıcı drama yöntemiyle keşfediyor.

Pera Öğrenme tarafından düzenlenen Yarıyıl Tatili Atölyeleri 23 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında Pera Müzesi’nde gerçekleşecek.

Öğrenci atölyesi biletleri www.biletix.com üzerinden temin edilebilir.

Detaylı bilgi: ogrenme@peramuzesi.org.tr

ATÖLYE PROGRAMI:

PERA ÇOCUK (4-6 Yaş)

Renkli Katmanlar: Şeffaf Tablom

23 Ocak Salı, 10.30

26 Ocak Cuma, 10.30

2 Şubat Cuma, 10.30

Ahşap Baskı: Tek Motif, Çok Desen!

24 Ocak Çarşamba, 10.30

27 Ocak Cumartesi, 10.30

Panoramadan Düşsel Heykele

25 Ocak Perşembe, 10.30

30 Ocak Salı, 10.30

Evvel Zaman Dışında: Geleceğin Masalı

27 Ocak Cumartesi, 13.30

PERA ÇOCUK (7-12 Yaş)

Parçadan Bütüne: Kolektif Yaratım

24 Ocak Çarşamba, 13.30

Çivi Yazısıyla Kil Tablet

24 Ocak Çarşamba, 15.30

4 Şubat Pazar, 12.30

Stop-Motion: Konuşan Resimler

30 Ocak Salı, 13.30

Manzaranın Hissi: Kent Heykeli Tasarımı

1 Şubat Perşembe, 10.30

“Küçük Sarı Daire”: Ebeveyn-Çocuk Müze Deneyimi

3 Şubat Cumartesi, 15.30

PERA ÇOCUK (9-12 Yaş)

Kintsugi: Kırık Parçaları Dönüştür!

25 Ocak Perşembe, 13.30

1 Şubat Perşembe, 15.30

Fenakistiskop: Döndür Canlansın!

1 Şubat Perşembe, 13.30

Kağıt Hamurundan Kase

23 Ocak Salı, 13.30

4 Şubat Pazar, 15.00

PERA GENÇ (13-17 Yaş)

Müzede Drama: Resimlerin İzini Sürmek

25 Ocak Perşembe, 15.30

ÖĞRETMENLERE ÖZEL ATÖLYELER

Duygusal İlk Yardım

2 Şubat Cuma, 15.30

Objelerin Müze Yolculuğu

3 Şubat Cumartesi, 10.30