Pera Müzesi Öğretmenler Günü'nü kutluyor

Kuruluşunun 20. yılını kutlayan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü öğretmenlere özel etkinlik ve kampanyalarla kutluyor. Müze, bu özel günde tüm öğretmenlere kapılarını ücretsiz olarak açarken; güncel sergiler ve koleksiyonların yanı sıra Pera Öğrenme’nin hazırladığı çevrimiçi atölye ile Artshop’ta sunulacak indirimleri de öğretmenlerle buluşturuyor. Ziyaret eden öğretmenleri, sanatın farklı alanlarına yayılan ilham verici ve çok yönlü bir deneyim bekliyor.

Güncel sergilerle gelenekten moderne

Ulya Soley küratörlüğünde gerçekleştirilen Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar sergisi, British Council Koleksiyonu’ndan seçilen 29 sanatçının eserleriyle duyguların evrenselliğini ve kültürler arası bağları inceliyor. Damien Hirst, Tracey Emin, Lucian Freud ve David Hockney gibi çağdaş sanatın önde gelen isimlerinin yapıtları, öğretmenlere sanatsal bir empati alanı sunuyor.