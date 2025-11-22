Pera Müzesi Öğretmenler Günü'nü kutluyor
Pera Müzesi, öğretmenlerin emeklerini ve eğitimdeki dönüştürücü rollerini sanatla kutluyor. Müze, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm sergilerini, öğretmenlerin ziyaretine ücretsiz olarak sunarken; güncel sergiler, çevrimiçi ücretsiz öğretmen atölyesi ve Artshop'taki özel indirimlerle sanat dolu bir deneyim hazırlıyor
Kuruluşunun 20. yılını kutlayan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü öğretmenlere özel etkinlik ve kampanyalarla kutluyor. Müze, bu özel günde tüm öğretmenlere kapılarını ücretsiz olarak açarken; güncel sergiler ve koleksiyonların yanı sıra Pera Öğrenme’nin hazırladığı çevrimiçi atölye ile Artshop’ta sunulacak indirimleri de öğretmenlerle buluşturuyor. Ziyaret eden öğretmenleri, sanatın farklı alanlarına yayılan ilham verici ve çok yönlü bir deneyim bekliyor.
Güncel sergilerle gelenekten moderne
Ulya Soley küratörlüğünde gerçekleştirilen Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar sergisi, British Council Koleksiyonu’ndan seçilen 29 sanatçının eserleriyle duyguların evrenselliğini ve kültürler arası bağları inceliyor. Damien Hirst, Tracey Emin, Lucian Freud ve David Hockney gibi çağdaş sanatın önde gelen isimlerinin yapıtları, öğretmenlere sanatsal bir empati alanı sunuyor.
İsveçli sanatçı Åsa Jungnelius’un Türkiye’deki ilk kişisel sergisi Åsa Jungnelius: Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize, cam ve taşın dönüşümünden doğan şiirsel bir anlatı kuruyor. Elif Kamışlı’nın küratörlüğünde ve Şişecam iş birliğiyle üretilen büyük ölçekli heykeller, izleyiciyi doğa-insan ilişkisini yeniden düşünmeye davet ediyor.
Koleksiyon sergilerinde tarihsel bir yolculuk
Pera Müzesi’nin dört koleksiyon sergisi, Osmanlı dünyasının entelektüel mirasını sanat ve bilimin kesiştiği bir çerçevede görünür kılıyor. Kütahyalı usta Minas Avramidis’in üretimlerine odaklanan Sıradışı Minas: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Esin ve Yeniliğin Hikâyesi, geleneksel zanaatı bireysel ifade ve yenilikle buluşturan bakışıyla kültürel süreklilik üzerine düşünme alanı açıyor. Osman Hamdi Bey sergisi, sanatçının ressam, arkeolog ve eğitimci kimliğini belgeler aracılığıyla aktarıyor. Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisi, tarihsel ölçüm sistemlerini estetik bir bakışla sunarak bilimin kültürel yönünü öne çıkarıyor. Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisi ise Osmanlı–Avrupa ilişkilerini sanatsal temsiller üzerinden ele alarak diplomasi tarihine farklı bir perspektif kazandırıyor.
Öğretmenlere özel çevrimiçi atölye: Özeni Korumak Üzerine Görsel Düşünme
Pera Müzesi Öğrenme Programları, Öğretmenler Günü’ne özel hazırladığı “Özeni Korumak Üzerine Görsel Düşünme” başlıklı çevrimiçi atölyede öğretmenleri hem düşünsel hem de yaratıcı bir keşfe davet ediyor. 25 Kasım Salı saat 20.00’degerçekleşecek çevrimiçi atölyede katılımcılar, önce Ortak Duygular sergisini online bir ortamda rehber eşliğinde geziyor; ardından Filiz Kara Bilgin yürütücülüğünde özen, emek, geçicilik ve çürüme gibi temaları iki aşamalı bir görsel kompozisyon çalışmasıyla yorumluyor.