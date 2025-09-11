Pera Müzesi’de özel sergi turları

Kuruluşunun 20. yılında birçok yeni sergi ve özel programı sanatseverlerle buluşturan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Dostluk Programı üyelerine özel iki sergi turu düzenliyor. Müzenin Åsa Jungnelius: Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize ve Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar başlıklı sergileri, ziyarete açılmadan bir gün önce düzenlenecek özel turlarla öncelikli olarak Dostluk Programı üyelerinin beğenisine sunulacak.

Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize

İsveçli sanatçı Åsa Jungnelius’un, Elif Kamışlı küratörlüğünde sanatseverlerle buluşacak olan Türkiye’deki ilk kişisel sergisi Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize, insan ile malzeme arasındaki ilişkiyi binlerce yıldır varlığını sürdüren fonksiyonel objeler ve camın sanatsal anlatılardaki yolculuğu üzerinden araştırıyor. Kırılganlığıyla tedirginlik uyandıran cam ve dayanıklılığıyla göz dolduran taşın etkileşiminden doğan eserler, dört elementin yardımıyla kendi dizesini yazanlara bir övgü niteliği taşıyor. Sergi, sanatçının yolculuğunu tarihin izinde, malzemenin öyküsünde ve yapma eyleminin duyularla ilişkisinde bulmamıza alan açan bir manzaralar bütünü sunuyor.

Serginin Dostluk Programı üyelerine özel turu, sanatçı Åsa Jungnelius ve küratör Elif Kamışlı'nın anlatımıyla 15 Eylül Pazartesi saat 15.00'te gerçekleşecek.

Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar

Kate Malone

British Council Koleksiyonu'ndan 29 sanatçının yapıtlarını bir araya getiren ve küratörlüğünü Ulya Soley'in üstlendiği Ortak Duygular, koleksiyonların yalnızca geçmişi korumakla kalmayıp günümüzün toplumsal ve politik dinamikleriyle kurduğu güçlü bağlara odaklanıyor. Geleceğe dair belirsizlikler ve dönüşümler içinde ortak duyguların paylaşıldığı bir alan açmayı amaçlayan sergi, koleksiyonu güncel bir yaklaşımla ele alırken, kurumsal koleksiyon politikaları, sanat aracılığıyla oluşan topluluklar ve sanat kurumlarının geleceği üzerine düşünmeye davet ediyor.