Perakendede satışlar yüzde 24 arttı

Türkiye’de organize perakendenin çatı kuruluşu olan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ile Nielsen tarafından hazırlanan ‘TAMPF - Nielsen Perakende Endeksi’ Mart 2019 verileri açıklandı. Bu verilere göre perakende sektörünün yılın ilk çeyreğinde enflasyondan arındırılmamış toplam cirosu %24 artış gösterdi.

TAMPF - Nielsen Perakende Endeksi’ Mart 2019 verilerini yorumlayan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, organize perakende sektörünün 2019 ilk çeyreğinde yüzde 24 nominal büyüme gösterdiğini belirterek şöyle konuştu: “Büyümenin yüzde 4’lük kısmı yeni mağaza açılışlarından gelirken, yüzde 19’luk kısmı metrekare başına ciro büyümesine işaret ediyor. Büyüme enflasyona yakın gerçeklemiş görünmekle beraber gıda dışı büyüme mağaza açılışları düşüldükten sonra enflasyonun bir parça altında kaldı. Gıda büyümesi ise gıda enflasyonun altında realize oldu. TÜİK perakende endeksi ile mukayese ettiğimizde modern perakendenin sektörde büyümeye bu çeyrekte de liderlik ettiğini görüyoruz. Perakendenin en önemli olan ikinci ve üçüncü çeyrek sonuçlarının ekonomik aktivite açısından çok daha belirleyici olacağını, tüketici güven endeksi gelişiminin bu sonuçlara etki edeceğini öngörüyoruz.”

Öte yandan, perakende sektöründe yılın ilk çeyreğinde mağaza metrekaresi başına bir önceki yılın aynı dönemine göre ciro %19 arttı. Bununla birlikte perakende sektöründe satış alanının metrekare değişiminde %4 oranında bir artış yaşandı.