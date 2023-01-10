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Peru'daki son protestolarda en az 17 kişi öldü

Peru'da eski devlet başkanı Castillo'nun görevden alınmasının ardından başlayan protestolar haftalardır devam ediyor. Pazartesi günü ülkenin güneydoğusunda kolluk kuvvetleri ve göstericiler arasında arasında yaşanan olaylarda en az 17 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Peru'daki son protestolarda en az 17 kişi öldü
BBC TÜRKÇE

Peru'da eski devlet başkanı Pedro Castillo'nun geçen ay görevden alınmasının ardından başlayan protesto gösterileri sürüyor.

Pazartesi günü güvenlik güçleri ve göstericiler arasında arasında çıkan çatışmalarda en az 17 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Başbakan Alberto Otárola dün Juliaca şehrinde polise saldırıldığını söyledi.

Otárola, "Binlerce kişi, polis merkezini ve havaalanını hedef aldı" dedi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir protestocu "Polis bize ateş açıyor. Dina'nın istifasını istiyoruz" diye konuştu.

Göstericiler, Castillo'nun yerine göreve gelen eski başkan yardımcısı Dina Boluarte'nin istifasının yanı sıra seçimlere gidilmesini de talep ediyor.

Pedro Castillo geçen ay Kongre'yi feshetmek istediğini açıklaması sonrası görevden alınmış, ülkede OHAL ilan edilmişti.

Castillo ise halen gözaltında ve "halkı isyana teşvik etmekle" suçlanıyor.

Suçlamaları reddeden Castilla ise hala ülkenin yasal devlet başkanı olduğunu söylüyor.

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