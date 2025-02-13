DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

Buldan, çözüm arayışlarına ilişkin gelinen son aşama konusunda Demirtaş ve Mızraklı’yı bilgilendirdi, bir kez daha görüş ve önerilerini aldı.

Partiden gelen açıklamada, “Demirtaş ve Mızraklı bütün güçleriyle sürece destek vermeye devam edeceklerini belirterek, halkımıza selam ve sevgilerini iletmiştir” denildi.