Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti | Son dakika haberleri

        Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti

        DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 15:36 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buldan, Demirtaş ve Mızraklı'yı ziyaret etti
        ABONE OL

        DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

        DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

        Buldan, çözüm arayışlarına ilişkin gelinen son aşama konusunda Demirtaş ve Mızraklı’yı bilgilendirdi, bir kez daha görüş ve önerilerini aldı.

        Partiden gelen açıklamada, “Demirtaş ve Mızraklı bütün güçleriyle sürece destek vermeye devam edeceklerini belirterek, halkımıza selam ve sevgilerini iletmiştir” denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"