1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Şoke eden savunma! 0:00 / 0:00

AA

Çorum'da, Buharaevler 6. Cadde'de önceki akşam bir marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Tütüncü (41),oğlu Engin Tütüncü (7) ve kardeşi Mustafa Aksu'ya çarptıktan sonra kaçan sürücünün kimliği belirlendi.

ZANLI DÜKKANINDA YAKALANDI

AA'da yer alan habere göre çevredeki güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerinden kazaya karışan aracı ve sürücünün kimliğinin Halil K. olduğunu tespit eden polis ekipleri, zanlıyı Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında yakaladı.

0.74 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazadan yaklaşık 6 saat sonra gözaltına alınan zanlının yapılan alkol muayenesinde 0.74 promil alkol tespit edildi.

"YAYALAR BANA ÇARPMIŞ OLABİLİR"

Zanlının emniyetteki ifadesinde, "Kendisinin yayalara çarpmadığını, yayaların aracına çarpmış olabileceğini, eve gittikten sonra tekrar kaza yerine döndüğünü" söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zanlı Halil K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücünün kaçtığı kazada Ayşe Tütüncü hayatını kaybetmiş, Engin Tütüncü ve Mustafa Aksu yaralanmıştı.