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HaberlerGündem3. SayfaTAM KORONA! Son dakika: Bodrum katta kaçak pavyona baskın! - VİDEO HABER
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4 ayda 2'nci kez! "Pes" dedirten olay!

Diyarbakır'da, 8 katlı binanın bodrum katındaki alkollü eğlence mekanına, polis ekipleri tarafından kapısı koçbaşıyla kırılarak baskın yapıldı. Mekanda eğlence yaptıkları sırada yakalanan aralarında kadınların da olduğu 25 kişiye koronavirüs tedbirleri ihlalinden 78 bin 500 TL para cezası kesildi. Aynı mekanda 4 ay önce de 157 bin 500 TL ceza kesildiği öğrenildi

TAM KORONA! Son dakika: Bodrum katta kaçak pavyona baskın! - VİDEO HABER
4 ayda 2'nci kez! "Pes" dedirten olay!
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DHA

Diyarbakır'da, dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

8 katlı bir binanın bodrum katında, eğlence yapıldığı ihbarı alan Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

KAPI KOÇBAŞIYLA KIRILIP İÇERİ GİRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre polis, bölgede güvenlik önlemi alarak, sokağı giriş çıkışlara kapattı. Polis, binanın dışından girilen bodrum katına kapıyı çalıp, sonuç alamayınca savcılık izniyle kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdi.

BODRUMU EĞLENCE MEKANI YAPMIŞLAR

Karşılarına çıkan ikinci kapıyı da açan ekipler, müzikli ve alkollü eğlence mekanına dönüştürülen bodrum katında aralarında kadınların da olduğu 25 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 78 bin 500 TL para cezası kesti. Görüntülerde, baskın anında polisi gören bazı kişiler maske taktığı anlar yer aldı.

4 AY ÖNCE DE 157 BİN 500 TL CEZA YAZILDI

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin 28 Ocak gecesi de aynı mekana koçbaşıyla baskın yaptığı ortaya çıktı.

Ekipler, tarafından sık sık denetimleri yapılan mekanda yapılan baskında bodrum katta 26'sı kadın 50 kişiye toplam 157 bin 500 TL ceza kesildiği öğrenildi. Bodrum katı, zabıta ekiplerince bir kez daha mühürlenerek, kapatıldı.

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