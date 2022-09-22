Peskov'un oğlu askere gitmeyi reddetti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün duyurduğu askeri kısmi seferberlik ilanı Rusya'da gerginlik yaratırken, 2 Rus gazeteci bu karar üzerine Rus politikacılarının çocuklarının askere gidip gitmeyeceğini merak etti.

Sosyal medya üzerinden politika programları yapan Rus gazeteci Dmitry Nizovtsev, canlı yayında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un oğlu 32 yaşındaki Nikolay Peskov'u telefonla aradı. Kendisini Rus ordusundan bir askeri komiser olarak tanıtan Rus gazeteci, Nikolay Peskov'a kısmi seferberlik çağrısı üzerine askere alınacağını ve saat 10:00'da askeri birimlere teslim olması gerektiğini söyledi.

Nikolay Peskov ise çağrıyı reddederek, "Elbette yarın saat 10:00'da gelmeyeceğim. Ben Peskov'um. Orada olmamam gerektiğini anlamanız gerekir. Bunu farklı yollarla çözeceğim. Genel olarak neler döndüğünü ve hangi haklara sahip olduğumu anlamam gerekiyor" dedi.