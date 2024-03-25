Petek bakımı ve temizliği nasıl yapılır?

Kombiniz verimli çalışsa da bakımın ve temizliğin yapılmaması durumunda ısı kaybı ve yüksek elektrik faturaları görülebilir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için peteğinizin bakımını zamanında yaptırmalı ve zaman zaman sorun olup olmadığını tespit etmek adına kontrol etmelisiniz. Temiz ve bakımı yapılmış petekler daha verimli ısınma sunar. “Evde petek nasıl temizlenir?” diyorsanız yazının devamını okuyabilirsiniz…

PETEK BAKIMI NEDEN YAPILMALI?

Tozlar, evde yalnızca dolap ve masa üstü gibi açık alanlarda birikmez. Gözükmeyen ve pek de fark edilmeyecek yerlerde de tozlar birikir ve bunların düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Kalorifer peteklerinde zaman içinde biriken radyatör ve toz, önlemi alınmadığında radyatörün daha az ısı yaymasına neden olabilir ya da alerjisi olanların rahatsızlığını tetikleyebilir.

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NE ZAMAN PETEK TEMİZLİĞİ GEREKİR?

Peteklerin içerisinin iki yılda bir düzenli olarak temizlenmesi önerilir. İki yıl geçmemiş olsa bile evinizin kalorifer sisteminde bir aksaklık hissediyorsanız temizlemeye başlayabilirsiniz. Örneğin mutfaktaki peteğin altı soğuksa bu, oradaki peteğin temizlenmesi gerektiğinin alarmını veriyor olabilir.

PETEK BAKIMI NASIL YAPILIR? İnternet kullanıcılarının en sık sorduğu soruların başında “Petek bakımı nasıl yapılır?” sorusu gelir. Ancak bunu soran birçok kişinin kastettiği dış yüzeydir. Dış petek temizliğinin yanı sıra iç bölüm için de temizlik yapmak önemlidir. Radyatör içerisinde biriken çamurlu ve yağlı su tahliye edildiğinde ısınma normalden daha az olacaktır. REKLAM Önemli Not: Güvenli şekilde kalorifer temizliğine başlamak adına kombi açıkçsa kapatmayı unutmayın. Kombiyi kapattıktan sonra petek ızgarasını çıkarmak üzerine radyatörün yanlarındaki kapakları kendinize doğru çekin ve çıkarın. Bazı radyatör modelleri, üst ve altta yer alan halka formundaki boşluklarıyla ve ince tabakasıyla dikkat çeker. Bu modellerde halka çevirme yöntemini kullanarak kapaklarını gevşetmekle işe başlayabilirsiniz. Sağ ve sol radyatörleri çıkardıysanız petek ızgarasını yerinden sökerek devam edebilirsiniz. Ardından aşağıdaki adımları uygulamaya geçebilirsiniz; Petek altına bir bez ya da havlu yerleştirmeniz gerek. Siz temizlik yaparken buraya kirli su akabilir. Peteğin içine aşındırıcı özelliği olmayan bir deterjan sıkın. Bu noktada sirkeli su benzeri aşındırıcı malzemelerden uzak durmanız gerekir. Çünkü bu, peteğin içinde tortu varsa bu tortuların daha belirgin olmasına neden olabilir.

Bu aşamada petek temizleme fırçasını elinize alın ve peteğin içini iyice fırçalayın. Böyle bir malzemeniz yoksa ince bir ahşap parçası alarak üzerine toz bezi sarabilir ve temizliği bu şekilde sürdürebilirsiniz.

Sonrasında peteğin dışını deterjanlı bir bezle silin ve durulayın.

Peteğin arka kısmında kalan süpürgelik bölümünü de yine temiz bir bez yardımıyla silebilirsiniz.

Son aşamada peteğin altında kalan yüzeyi temizlemeniz gerekir. Temizlik bitiminde çıkardığınız ızgaraları ve petek kapaklarını geri yerleştirebilirsiniz. Temizleme sonrasında kombiyi çalıştırabilir ve evin ısısını kontrol edebilirsiniz. REKLAM EVDE PETEK NASIL TEMİZLENİR? “Evde petek nasıl temizlenir?” sorusunu soranların en çok sorduğu ikinci soru ise “Peteği doğru temizlediğimden nasıl emin olurum?” sorusudur. Yukarıdaki adımları uygulamanıza rağmen peteğiniz hâlâ ısıtmıyorsa detaylı bir bakım yapabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları uygulamaya başlayın; İlk olarak malzemelerinizi hazırlamalısınız. İşte ihtiyacınız olanlar; İngiliz anahtarı

Kısa musluk

Leğen

Hortum

Temizlik bezi Malzemeleriniz hazırsa uygulamaya geçebilirsiniz. Peteğin alt ve üst bölümlerinde bulunan vanaları kapatın.

Peteğin sol alt kısmında bulunan yuvarlak metal bölümü İngiliz anahtarı kullanarak açın. Bu bölümden kirli su akacağı için alt kısmına bir leğen koyun.

Kalorifer içindeki su boşalana dek bekleyin. Sonrasında kısa musluğu deliğe monte ederek devam edin. Montajı elinizle döndürerek yapın. Burada musluğun kapalı olması önemlidir.

Musluk ucuna hortumu sıkıca taktığınızdan emin olun.

Hortumun bir ucunu, kirli su tahliye olacak şekilde lavabo banyosuna bırakabilirsiniz.

Peteğin üst kısmında bulunan soğuk su musluğunu açarak devam edin.

Bu aşamada sıcak su girişinin kapalı olduğundan emin olmanız gerekir.

Monte etmiş olduğunuz kısa musluğu açarak devam edin.

Kombinin alt kısmında bulunan yuvarlak vanayı çevirerek açabilirsiniz.

Burada hangi vana olduğundan emin olamıyorsanız kullanım kılavuzuna bakmalısınız. Aynı şekilde yetkili servise sormayı da tercih edebilirsiniz.

Söz konusu vanayı açınca petek içine basınçlı su akacaktır. Hortum yardımıyla bu su dışarı akar ve böylece petekler temizlenir.

Su, berrak şekilde akana kadar boşaltma işlemini izlemeye devam edin. Kombi petek temizliği bitince dikkatle eski hâline getirmelisiniz. Şu adımları takip edin; REKLAM Peteğin soğuk su musluğu bölümünü kapatarak başlayabilirsiniz.

Kombiye su ulaşmasını sağlayan bar ayarı vanası bulunur. Bunu da kapatmanız gerekir.

Su akışı durana kadar bekleyin, durduktan sonra kısa musluğu da kapatın.

Uç kısımdaki hortumu sökün ve kısa musluğu yerinden çıkarın.

Peteğin metal yuvarlak fırçasını yerine iyice yerleştirmelisiniz.

Bu adımda peteğin soğuk ve sıcak, yani alt ve üst vanalarını açmalısınız.

Kombinin bar ayarını da kontrol etmelisiniz. Kombi ve petekle ilgili konularda bilgilerinize güvenmiyor ve bunu yapmaktan çekiniyorsanız teknik destek almanız gerekir. Bu adımları yapabildiyseniz artık daha iyi ısınabilir ve ekstra doğalgaz faturalarından korunabilirsiniz.