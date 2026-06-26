Petrol düşüşü sonrası akaryakıt fiyatlarına yeni indirim mi geliyor? 26 Haziran Cuma motorin, LPG, benzin fiyatı

Son günlerde benzin ve motorin fiyatlarında peş peşe yapılan zam ve indirimlerin ardından araç sahipleri yeni fiyatları yakından takip ediyor. "Benzin ve motorin ne kadar oldu?", "LPG fiyatı kaç TL?" soruları gündemdeki yerini korurken, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları da merak ediliyor. İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...