Petrol düşüşü sonrası akaryakıt fiyatlarına yeni indirim mi geliyor? 26 Haziran Cuma motorin, LPG, benzin fiyatı
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan gelişmeler takip ediliyor. Brent petrol piyasasındaki gerileme ve döviz kurundaki gelişmeler doğrultusunda benzin ile motorin fiyatlarında hareketlilik devam ederken, sürücüler güncel pompa fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL? İşte 26 Haziran itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...
Son günlerde benzin ve motorin fiyatlarında peş peşe yapılan zam ve indirimlerin ardından araç sahipleri yeni fiyatları yakından takip ediyor. "Benzin ve motorin ne kadar oldu?", "LPG fiyatı kaç TL?" soruları gündemdeki yerini korurken, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları da merak ediliyor. İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Brent petrol fiyatlarında görülen geri çekilme, akaryakıt fiyatlarında yeni indirim beklentisini güçlendirdi. Son günlerde benzin ve motorinde art arda yapılan fiyat güncellemelerinin ardından, uluslararası petrol piyasasındaki düşüş eğiliminin devam etmesi halinde pompa fiyatlarında yeni indirimlerin uygulanabileceği belirtiliyor.
PETROL FİYATLARI TAKİPTE: AKARYAKIT FİYATLARI YENİDEN DEĞİŞEBİLİR
Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde Brent petrolün seyri ve döviz kurundaki hareketlilik belirleyici olmaya devam ediyor. Sektör kaynakları, petrol fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması veya gerilemesini sürdürmesi durumunda önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında ilave indirimlerin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Buna karşın, küresel piyasalarda yaşanabilecek olası yükselişler fiyatların yeniden değişmesine neden olabilir.
AKARYAKIT FİYATLARI 26 HAZİRAN
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 62.05 TL
Motorinin litresi: 64.33 TL
LPG: 31.39 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 62.22 TL
Motorinin litresi: 64.50 TL
LPG: 31.99 TL
ANKARA
Benzinin litresi: 63.18 TL
Motorinin litresi: 65.59 TL
LPG: 31.97 TL