Petrotrest - Fakel maçı öncesi rakamlar

Rusya FNL maçında Petrotrest ile Fakel, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 28 puanlı Petrotrest 7. sırada bulunuyor, Fakel 20 puana sahip ve 15. sırada. Petrotrest, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik form durumunda. Fakel, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 521 kodlu maçı oynayanlar; Petrotrest galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Fakel galibiyet oranı 4.60.

Petrotrest son haftadaki Luch Vladivostok müsabasında 3-2 kazandı.

Fakel ise Gazovik Orenburg karşılaşmasında 5-0 yenildi.

Petrotrest, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 10 gol yedi.

Fakel, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fakel 9 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ