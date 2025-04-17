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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş PFDK'dan Serdal Adalı'ya ceza! - Beşiktaş Haberleri

        PFDK'dan Serdal Adalı'ya ceza!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı 54 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 23:09 Güncelleme: 17.04.2025 - 23:09
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        PFDK'dan Serdal Adalı'ya ceza!
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        PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

        "1- Samsunspor Kulübü’nün, 11.04.2025 tarihinde oynanan Samsunspor-Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey alt tribün 122, güney üst tribünü 205 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,2- Galatasaray’ın 11.04.2025 tarihinde oynanan Samsunspor-Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,3- Göztepe’nin, 12.04.2025 tarihinde oynanan Konyaspor-Göztepe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,4- Beşiktaş’ın, 12.04.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş- Başakşehir Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kuzey Alt Tribün 107, 108, 109, Spor Toto Kuzey Üst Tribün 408, 412, Doğu Üst Tribün 413 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,5- Başakşehir’in, 12.04.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş- Başakşehir Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Misafir Tribün 405 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,6- Beşiktaş’ın, 12.04.2025 tarihinde Divan Kurulu’nda yapılan ve kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan beyanlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.000.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın, 12.04.2025 tarihinde Divan Kurulu’nda yapmış olduğu ve Kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a ve 38/2. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 11/1. maddesinin uygulanması suretiyle 54 gün hak mahrumiyeti ve 1.800.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)7- Kayserispor Kulübü’nün, 13.04.2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 630.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün alt E ve güney tribün alt B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 292.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü idarecisi Süleyman Akın’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Okan Akkaya’nın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Fatma Arman’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,8- Trabzonspor’un, 13.04.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Vestel Güney Kale Arkası Alt Tribün Güney Alt J, Kuzey Kale Arkası Alt Tribün Kuzey Alt J numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,9- Çaykur Rizespor’un, 13.04.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası üst misafir tribün kuzey üst F, G1, G2, G3 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Çaykur Rizespor’un, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 157.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)Aynı müsabakada Çaykur Rizespor’un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 336.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

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