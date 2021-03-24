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Pfizer duyurdu: Koronaya karşı yeni ilaç

Pfizer, Covid-19 hastalarına oral yolla verilebilecek bir antiviral ilaç geliştirilmeye başlandığını açıkladı. İlacın erken aşama denemelerine ABD'de başlandı. Pfizer'den yapılan açıklamada, diğer virüslere karşı yeni aşılar yapmak için mRNA teknolojisinin geliştirmesi planlanıyor

İLAÇ YOLDA! Son dakika: Pfizer'dan korona ilacı müjdesi
Pfizer duyurdu: Koronaya karşı yeni ilaç
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Reuters / HABERTURK.COM

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, koronavirüse karşı geliştirdikleri oral (ağız yoluyla kullanılan) antiviral ilaç üzerinde klinik denemelere başladı. PF-07321332 adlı adayın virüsün hücrelerde çoğalmasını önleyen bir proteaz inhibitörü olduğu kaydedildi.

HIV VE HEPATİT C TEDAVİSİNDE DE ETKİLİ

İlaç şirketi HIV ve Hepatit C gibi diğer viral patojenlerin tedavisinde de proteaz inhibitörünün etkili olduğunu vurguladı.

Pfizer aynı zamanda, hastaneye yatırılan Covid-19 hastalarına yönelik damardan uygulanan bir ilacın da erken aşama denemelerini gerçekleştiriyor.

Pfizer Küresel Araştırma Geliştirme ve Medikal Başkanı Mikael Dolsten, hastalığın devam ettiği durumlarda oral ve intravenöz adayların aşılamayı tamamlayan bir tedavi paradigması yaratma potansiyeli olduğunu söyledi.

"HEM AŞI HEM HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ GEREKLİ"

Pfizer Küresel Araştırma Geliştirme ve Medikal Başkanı Mikael Dolsten yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadele için hem aşı yoluyla önleme hem de virüsü kapanlar için hedefe yönelik tedavi gerekli. Covid-19 ile ilgili olarak, pandeminin hem şimdi hem de ötesinde tedavi seçeneklerine erişimin kritik olacağı görülüyor" dedi.

Pfizer, BioNTech ile iki dozluk bir aşı geliştirdikten sonra, diğer virüslere karşı yeni aşılar yapmak için kendi başına mRNA teknolojisini geliştirmeyi planladığını da duyurdu.

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