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Haberlerİş-Yaşam

Philsa Su Yönetimi Birliği sertifikası alan ilk Türk şirketi oldu

Philsa Philip Morris Sabancı, denetim ve belgelendirme kuruluşu olan Societe Generale de Surveillance (SGS) tarafından Su Yönetimi Birliği (AWS) sertifikası verilen Türkiye’deki ilk firma oldu.

philsa

Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarından birisi olan Philsa’dan bir ilk haberi geldi. Temiz ve ulaşılabilir su hedefi için şirket tarafından yapılan tüm çalışmaları değerlendiren SGS, uluslararası bir standart olan Su Yönetimi Birliği (AWS) sertifikasını Philsa Philip Morris Sabancı’ya verdi.

SGS Türkiye yetkilisi Zülfikar Kosova tarafından takdim edilen sertifikayı, Philsa Fabrika Direktörü Antonio De Marco ile birlikte teslim alan Philip Morris/Sabancı Kurumsal İlişkiler Direktörü Zeynep Güney Altıntaş, Türkiye’de bir ilke daha imza atmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ONBİNLERCE TON SU TASARRUFU

Onbinlerce ton su tasarrufu sağlayan projeler geliştirdiklerini belirten Altıntaş, konuya ilişkin şunları ifade etti:

“Sürdürülebilir ve temiz su konusunda yaptığımız çalışmaların uluslararası alanda belgelenmesi ve ülkemizde AWS sertifikasını alan ilk şirket olmamız bizi onurlandırdı. Su Yönetimi Birliği Standardı’na göre ilgili paydaşlarımızla birlikte bir model geliştirdik. Buna göre, İzmir Torbalı’da bulunan üretim tesisimiz dahilindeki su kaynaklarının doğru yönetilmesini temin ederken, aynı zamanda fabrika sınırlarının da ötesine geçerek, bölgemizdeki havzanın su yönetimi konusunda da pozitif katkılar sağlamaya çalıştık. Paydaşlarımızla ve komşularımızla işbirliği yaparak, sürdürülebilir su yönetimine katkı sağlayan projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu tür çalışmaların örnek olmasını umuyoruz.”

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