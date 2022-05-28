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Photoshop değil gerçek!

Bu fotoğraflara bakınca, ilk bakışta gözünüz bir hile arayacak ancak görsellerin hepsi gerçek. İşte photoshop ile oynanmış gibi duran ilginç kareler!

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  • 01
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    "Duyduklarının hiçbirine inanma, gördüklerinin de yarısına inan" sözü photoshop mucizelerinden sonra hayatımızdaki yerini iyice sağlamlaştırdı. Kusursuz bir cilt, imkansızın sınırlarını zorlayan görüntüler... Oysa photoshop kullanmadan çekilen pek çok fotoğraf mevcut. Örneğin bu karede, kedinin yansıması göz yanıltıyor.
  • 02
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    Star Wars filminden bir görüntü gibi duruyor. Ancak sosyal medya kullanıcısı,  ABD'nin Seattle kentindeki gözlem kulesi Space Needle'ın uçaktan kaydedilen görüntüsünü paylaşmış. 
  • 03
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    Bembeyaz kedi ile birleşen bulutlar...
  • 04
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    Kedinin oyuncağı, ilk bakışta korkutmaya yetiyor...
  • 05
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    Interstellar (Yıldızlararası) filminden bir görsel değil... Sadece kütüphane!
  • 06
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    İlk bakışta yanılgıya sebep olabilecek bir fotoğraf daha!
  • 07
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    Rögar kapağı nedeniyle havada asılı gibi duran kadının fotoğrafı sosyal medyada ilgi görüyor.
  • 08
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    İsviçre'deki Zug Gölü'nde bulunan sualtı gözlemevinin girişi. 
  • 09
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    Kedi, asfaltın içine gömülü gibi durarak göz yanılmasına sebep oluyor.
  • 10
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    Gölge ve eğim, göz yanılması oluşturuyor. 
  • 11
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    İşte gölgelerin gücü! 
  • 12
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    Unicorn olarak da bilinen tekboynuzlu at resmi, aynada başka, duvarda başka gözüküyor. Nedeni ise aslında oldukça basit. 3 boyutlu hologram resim olması nedeniyle, görsel farklı açılardan farklı şekilde gözüküyor. 
  • 13
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    Çit ile beraber mükemmel şekilde belirginleşen manzara. 

     
  • 14
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    Filin üzerine sıçrayan su da aynı zamanda file benziyor.

     
  • 15
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    Gün batımı ışıkları buzu aydınlatıyor ve ambere benziyor. 

     
  • 16
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    Orman görevlisi Amerika'da çıkan bir yangının içindeki ateşi böyle fotoğraflamış.

     
  • 17
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    Wyoming'deki bu yol 'cennete giden yol' olarak biliniyor. 

     
  • 18
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    "Oğlum devasa boyuttaki bir dağa tırmanıyor gibi gözükse de eski bir ağacın üzerinde"

     
  • 19
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    Mükemmel şekilde kayıt altına alınan gün batımı.

     
  • 20
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    Fotoğraftaki direk, 'iki fotoğraf birleştirilmiş' algısı yaratıyor.

     
  • 21
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    Dört farklı mevsimde çekilmiş gibi görünse de aslında öyle değil. 
  • 22
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    İşte mükemmel zamanlama! 

     
  • 23
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    3 boyutlu çizim gibi duran lastik izleri. 

     
  • 24
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    Tozla kaplı bu köpek yanıyor gibi gözüküyor. 

     
  • 25
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    Yıkandıktan ve parlatıldıktan sonra araba yüzeyi...
  • 26
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    Köpeğin bulunduğu zemin alev alıyor gibi görünse de öyle değil. Sadece güneş ışığı nedeniyle öyle zannediliyor. 

     
  • 27
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    İçerisinde küçük delikler var gibi gözüken fincan.

     
  • 28
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    Siyah-beyaz kostüm giyen ve makyaj yapan bu kadın diğerlerinden kolayca sıyrılıyor.

     
  • 29
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    Ot yiyen inek... 

     
  • 30
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    "6 yıl önce doktorum eşimin gözlerini oldukça tuhaf bulunca fotoğrafını çektim."

     
  • 31
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    Dünyanın en yüksek tramvayı gibi gözükse de sadece 2 katlı. 

     
  • 32
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 33
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

    İşte diğer 'photoshop'suz kareler!
  • 34
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 35
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 36
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 37
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 38
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 39
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 40
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 41
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 42
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 43
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 44
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 45
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 46
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 47
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 48
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 49
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 50
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 51
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 52
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 53
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 54
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 55
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 56
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 57
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 58
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü
  • 59
    Photoshop değil gerçek! Gökyüzünde sıra dışı görüntü

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