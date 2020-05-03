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Piknikçiler çıldırttı! Belediye bu önlemi aldı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki stadyum çevresinde bulunan alanda, koronavirüs salgını tedbirlerine rağmen piknik yapmayı sürdürenlere karşı, Kayapınar İlçe Belediyesi çareyi, yolu kayalarla kapatmakta buldu

diyarbakır piknik yolu kayalarla kapatıldı
DHA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, belediye tüm uyarılara rağmen piknikçilere engel olamayınca çareyi yolu kayalarla kapatmakta buldu.

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Yeni Diyarbakır Stadyumu'nun çevresinde birçok vatandaş piknik yapıp zaman geçirmeye başladı. Uzun zamandır devam eden ve piknik alanı haline gelen bölge, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapatıldı. Ancak vatandaşlardan bazıları, bu karara uymadı ve piknik yapmayı sürdürdü. Bunun üzerine özellikle stadyumun yakınlarında oturan mahalleli, durumu belediyeye bildirdi.

Şikâyetler artınca Kayapınar Belediyesi çareyi, stadyumun yolunu kapatmakta buldu. Belediye yetkilileri, şikayetlerin artması üzerine kaya parçalarının geçici bir önlem olarak yollar konulduğunu, yakın bir zamanda yolun bariyerlerle kapatılıp kaya parçalarının kaldırılacağı bildirildi.

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