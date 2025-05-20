Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Pilot Nasıl Olunur? 2025 Pilot Olmanın Şartları Neler, Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekli?

        Pilot Nasıl Olunur? 2025 Pilot Olmanın Şartları Neler, Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekli?

        Birçok kişi havacılık sektörüne ilgi duyar. Bu sektörün en çok hayal edilen mesleği ise şüphesiz pilotluktur… Pilot olmak isteyenler tarafından pilot nasıl olunur sorusu oldukça merak edilir. Pilot olma şartları 2025 yılından itibaren bazı değişikliklere maruz kalmıştır. Pilot nasıl olunur sorusuna cevap arayanlar için pilot olma şartları, pilot olmak için boy kilo sınırı var mı, pilotluk için yaş sınırı var mı, pilot olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekli gibi konuları sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 16:21 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pilot Nasıl Olunur?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pilot Olma Şartları 2025

        Pilot olma hayalinin kuran pek çok genç pilot olma şartları ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Pilot olma şartları 2025 yılında yeniden düzenlenerek, bazı kriterler daha eklenmiştir. 2025 yılında revize edilen durumlar da göz önünde tutularak, pilot olma şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

        • - En az lise mezunu olmak
        • - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yani SHGM onaylı uçuş okulunda eğitim alarak başarı sağlamak.
        • - Sağlık muayenesinden geçerek Class 1 sağlık sertifikası almak.
        • - Temiz bir adli sicil kaydına sahip olmak.
        • - İleri düzeyde İngilizce bilmek.

        Pilotluk İçin Yaş Sınırı Var mı?

        REKLAM

        Pilot olmak için gereken şartlara sahip olan adaylar, yaş sınırıyla ilgili de bilgi sahibi olmak istiyor. Bu nedenle sıklıkla pilotluk için yaş sınırı var mı sorusunu getiriyorlar. Merak edenler için söylemeliyiz ki evet, pilotluk için uygun görülen bir yaş sınırı var… Pilotluk yaş sınırı, bazı durumlara göre değişiklik gösterebiliyor. Yaş sınırıyla ilgili detaylar ise şöyle;

        • - Öğrenci pilot lisansı için minimum 17 yaşında olmak
        • - Ticari pilot lisansı için minimum 18 yaşında olmak
        • - Havayolu nakliye pilot lisansı için minimum 21 yaşında olmak

        Üst yaş sınırı ise değişiklik göstermekle birlikte genel olarak 65 şeklinde belirlenmiştir. Bu yaşın üstündeki bireylerin ticari uçuş gerçekleştiremeyeceğini bilmelisiniz.

        Pilot Olmak İçin Boy Kilo Sınırı Var mı?

        Pek çok meslek kolunda bazı fiziki beklentilere uyum sağlamak gerekiyor. Bu mesleklerden biri de ciddi anlamda dikkat gerektiren pilotluk… Pilot olmak için boy kilo sınırı var mı sorusu da sıkça merak ediliyor. Pilot adaylarının kokpitte güvenli ve rahat hareket kabiliyeti sağlayabilmesi için belirlenen bazı kriterler bulunuyor…

        REKLAM
        • - Boy genellikle 1.60 – 1.90 metre arasında olmalıdır.
        • - Vücut kitle indeksi ise; 18.5 – 30 aralığında olmalıdır.

        Ancak belirlenen standartlar havayolu şirketlerine ve eğitim alınan uçuş okuluna göre değişebilir.

        Pilot Olma Şartları Erkek ve Kadın Adaylar İçin Aynı mı?

        Pilot olma şartları erkek adaylar için bu şekilde… Ancak pek çok kadın tarafından da pilotluk kriterleri merak edilmiyor değil. Öncelikle belirtmeliyiz ki erkek ve kadın adaylardan beklenenler de herhangi bir farklılık yok. Pilot olma şartları kadınlar için de erkekler için sunulan kriterlerle bire bir aynı. Cinsiyet farkı gözetilmeksizin tüm adaylar, aynı akademik, fiziksel ve psikolojik standartlarla değerlendiriliyor.

        Pilot Olmak İçin Hangi Bölümlerden Mezun Olmak Gerekli?

        Pilot olmak isteyen adayların en çok sorduğu sorulardan biri de elbette Pilot olmak için hangi bölümlerden mezun olmak gerekli sorusu… Pilot nasıl olunur diye merak edenler için en önemli konulardan biri alınması gereken eğitim. Sivil havacılık sektöründe pilot olmak için belirli bir bölüm şartı bulunmadığını belirtmeliyiz. Ancak akademik alanda durum değişmektedir. Pilot olmak için okunabilecek bölümler;

        • - Havacılık ve Uzay Bilimleri
        • - Pilotaj Bölümü
        • - Uçak Mühendisliği
        • - Fizik, Matematik veya Mühendislik Fakülteleri
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"