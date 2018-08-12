Projelerden jeotermal suyun da kullanılacağı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açıldı.

Tarım projeleri arasında yer alan Jeotermal Seracılık Projesi'ne kaynak sağlayacak termal suyun kampüs alanına getirilmesi ve çiftçilere bilgi desteği sağlayacak uygulama serasının kurulmasıyla ilgili ihale hazırlıkları da tamamlandı.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, merkeze bağlı Karakurt bölgesinde 500 dekarlık alanda jeotermal ısıtma ile sera üretimi yapmayı planlayan bir yatırımcıya uygulama desteği verilmesini içeren protokolü imzaladı.

Süreci AA muhabirine değerlendiren Karakaya, YÖK'ün "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" çerçevesinde, jeotermal ve tarım alanlarında "Yem Bitkileri ve Tarım", "Ceviz Üretimi", "Jeotermal Seracılık", "Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi", "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp", "Sporcu Rehabilitasyon Merkezi" ve "Termal Su Sondajı" projelerini hazırladıklarını belirterek, bunların desteklenmeye değer bulunduğunu ifade etti.

Kırşehir'in sahip olduğu jeotermal potansiyelin bölgesel kalkınmaya katkı verecek şekilde değerlendirilmesini amaçladıklarını vurgulan Karakaya, jeotermal suyun kampüs alanına getirilmesi çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu, bu yıl da uygulama serası kurulacağını dile getirdi.

Karakaya, "2017 yılında jeotermal iletim hattı projemizin ihalesini yaptık. Sıcak suyumuzu kampüse taşıyoruz. Bu yılki hamlemiz de uygulama seramızı kurmak. Hazırlıklarımız başladı. En kısa zamanda ihaleye çıkacağız." dedi.

"KURULACAK BU SERA BİN 500 KİŞİLİK İSTİHDAM DEMEKTİR"

Bu işleri yaparken en çok önemsedikleri konunun halkın ve sektörün bundan azami ölçüde yararlanması olduğuna işaret eden Karakaya, şöyle devam etti:

"Kısa süre önce Karakurt bölgesinde 500 dönümlük alana sera yatırımı yapacak olan bir yatırımcımız bizimle protokol imzaladı. Bu yatırımcı, pilot üniversite kapsamında hayata geçireceğimiz uygulama seramızın bilimsel sonuçlarından faydalanacak. Hem üretim hem de istihdam katkısı oluşturmak üzere Karakurt'ta jeotermal ısıtmalı bir sera alanı kuracak. Umuyorum ki bu bir başlangıç. Bundan sonra Kırşehir, jeotermal potansiyeliyle sera üretiminde Antalya'ya rakip olacak. Protokolümüzü imzaladık. Artık süreçlerimizi hızlı bir şekilde tamamlayıp bu yıl üretime geçmesi için de yardımcı olacağız. Bizimle protokol imzalayan üreticimizde büyük bir istek ve arzu var. Kurulacak bu sera Kırşehir'e yaklaşık bin 500 kişilik istihdam demektir. Hayata geçtiğinde büyük bir hedefi gerçekleştirmiş olacağız."

Karakaya, projelerden biri olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezinin de Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açıldığına dikkati çekerek, bu merkezde geleneksel tıbbın yaklaşık 15 çeşidinin tedavi yöntemlerinin uygulanacağını, sertifikasyon hizmeti de verileceğini sözlerine ekledi.

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