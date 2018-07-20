Antalya'da, pilot olma hayalleri kurarken rahatsızlanan babasına bakabilmek için okulunu, felç geçiren annesi için de işini bırakmak zorunda kalan Erdem Candar, annesini hayata bağlayabilmek için mücadele ediyor.

HER ŞEY ANNESİNE BAKABİLMEK İÇİN...

Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve pilot olabilmek için meslek lisesinde okuyan Candar'ın babasına, birinci sınıftayken KOAH ve kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

Hastalığı ilerlediği için sık sık hastanede yatarak tedavi gören babasına bakabilmek için okulunu bırakmak zorunda kalan 30 yaşındaki Erdem Candar, 2006'da babasını kaybetti.

Ailenin tek çocuğu olan Candar, annesiyle geçimlerini sağlayabilmek için iş hayatına devam etti. Otellerde çalışmaya başlayan Candar'ın annesi 55 yaşındaki Birgül Candar ise 11 ay önce felç geçirdi. Bir süre hastanelerde tedavi gören Candar, konuşma yetisini de yitirdi.

Annesine bakabilmek için işini de bırakmak zorunda kalan Erdem Candar, İstanbul'da özel bir hastanede yapılan kontrollerde annesine ameliyat yapılabileceğini öğrendi.

Candar, hastanenin istediği 40 bin lirayı bulabilmek için sosyal medya üzerinden kampanya başlatarak, yardım istedi. Bunun üzerine isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, Erdem Candar'ın hesabına 40 bin lira yatırdı.

"ANNEMİN İYİ OLACAĞINA İNANIYORUM"

Candar, pilot olmanın çocukluk hayali olduğunu ancak babasının rahatsızlığı nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldığını dile getirdi.

"Liseye başlayarak hayatıma bir adım atmıştım. 2006'da babamı kaybettim, annemle baş başa kaldım" diyen Erdem Candar, bir süre otellerde çalıştığını ve eczane deposunda kuryelik yaptığını ifade etti.

Annesi bakıma muhtaç olduğu için işini de bırakmak zorunda kaldığını belirten Candar, arkadaşlarının ve şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformunun (AHBAP) desteğiyle geçindiklerini söyledi.

Erdem Candar, gün boyunca evde bulaşık yıkayıp, yemek ve temizlik yaptığını, annesine fizik tedavi hareketleri yaptırarak, moral vermeye çalıştığını anlattı.

Annesinin İstanbul'da bir özel hastanede görevli Prof. Dr. Yusuf Kalko'ya muayene olduğunu ve ameliyat olabileceğini söylediğini anlatan Candar, annesinin ameliyatı için gerekli 40 bin liranın da bir hayırsever tarafından hesaba yatırıldığını ancak konuşma terapisi ve fizik tedavi de alması gerektiğini vurguladı.

Erdem Candar, "Annemin iyi olacağına inanıyorum. Tek hayalim pilot olmaktı. Uçağa binip gökyüzünde süzülmekti. Ama babam için okulumu, annem için de işimi bırakmak zorunda kaldım" dedi.