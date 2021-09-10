"ÇOK ÜZÜCÜYDÜ"

"Kötü bir yazdı, yangınlar çok üzücüydü." ifadelerini kullanan Pınar Altuğ, "Yangınlar olduğunda Marmaris'teydik. Dolayısıyla hepimizin tadı tuzu kaçtı. İnsan gücüyle söndürülebilir alevler değildi ama bunu gözünüzle görmeden algılamak zor. Ben de uzaktan bakınca algılamazdım, yerinde görmesem, gözümün önünde yanmasaydı. Öyle bir kova suyla falan olacak iş değil. Biz tehlikede olduğumuz için değil ama ormanlar yandığı için çok üzgünüm. Ormanların içinden geçerek gitmiştik ve o ormanların birçoğu yandı. Marmaris çam balı artık yok, doğa kendini yeniliyor. Önümüzdeki kısa süre de olmayacak." şeklinde konuştu.