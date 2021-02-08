"SOKAKTA OTURMAKTAN CANIMIZ ÇIKTI"

Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren ve bu evliliğinden de Su adında bir kızı olan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenmişti.

Koronavirüs pandemisiyle ilgili konuşan oyuncu, "Bol bol kızım, eşim ve arkadaşlarımla evin bahçesinde vakit geçiriyorum. Sokakta oturmaktan canımız çıktı artık. En kalın kazaklar, montlar ve sosyal mesafe ile oturuyoruz" demişti.