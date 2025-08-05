Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aile mutluluğu
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, oğulları Fikret Hakan ile çıktıkları tatilden paylaştıkları karelerle adeta mutlu bir aile tablosu çizdi
Geçtiğimiz Eylül ayında İtalya’nın başkenti Roma’da dünyaevine giren Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti, kısa süre önce ilk çocuklarını kucaklarına alarak mutluluklarını ikiye katladı.
Deniz, geçtiğimiz aylarda oğlu Fikret Hakan'ı dünyaya getirmiş, anne olmanın sevincini zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle paylaşmıştı.
Mutlu çift, şu sıralar oğullarıyla birlikte tatile çıktı.
Deniz’in, oğluyla ve Yıldırım ile birlikte şezlongda geçirdikleri anlara dair yaptığı son Instagram paylaşımları ilgi gördü.
Fotoğraflar: Instagram