Pınar Deniz, son dönemde dikkat çeken genç oyuncuların başında geliyor. Pınar Deniz, şu sıralar Bir Deli Rüzgar dizisinde başrol olarak canlandırdığı Gökçe karakteriyle ekranlardaki yerini alıyor. Genç oyuncu Pınar Deniz'in hayatına dair detaylar haberimizde.

PINAR DENİZ KİMDİR ?

10 Kasım 1993 yılında İstanbul’da doğan Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizisin de gerçekleştirdi. Sonra sırasıyla; Beyaz Yalan ve Günebakan dizisin de yer aldı. Craft Oyunculuk atölyesinden 1 yıl boyunca Tiyatro eğitimi aldı ve izlenme rekorları kıran Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Kardeşim Benim 2 filminde rol aldı. Aynı zaman da TEGV gönüllüsüdür.

Pınar Deniz’in Oynadığı Diziler

Vatanım Sensin/2016

Günebakan / 2015

Beyaz Yalan /2015

Sil Baştan /2014

Pınar Deniz’in Oynadığı Filmler

Kardeşim Benim 2 /2017

GÖKÇE YÜCEL (PINAR DENİZ)

Çarpıcı güzelliğiyle çok havalı, hırslı ve hırçın bir genç kız… Gökçe’nin tutkusu ünlü olmak… Bu uğurda dünyayı yakabilir ve hep burnunun dikine gider. Şöhret tutkusu onun belki en güçlü, belki en zayıf yanı… Bu zaafına yenildiğinde kolayca hatalar yapabilir… Onu gören belki kendini beğenmiş der, ama bu onun sadece kabuğu… Gökçe aslında dünya üzerinde yapayalnız hisseden savunmasız, kırılgan küçücük bir kız. Tek amacı şöhret mi dedik? Eksik söyledik. Şöhret, onu hiç tanımadığı, adını bile bilmediği BABASINA kavuşturacak bir köprü sadece… Sevgisini, özlemini, nefretini, çaresizliğini haykırdığı yüzlerce mektup yazmış babasına, biriktiriyor Gökçe…

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