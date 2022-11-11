Pınar Deniz: Tacize karşı eğitim aldım

"Tacize karşı eğitim aldım" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Pınar Deniz, Habertürk, Bloomberg HT ve SHOW TV'nin medya ana sponsoru olduğu, yaratıcı endüstrileri ve markalar dünyasını buluşturan "Brand Week Istanbul"da söyleşiye katıldı. Deniz, "Sokak Tacizine Karşı Dur" başlıklı oturumda konuşmacı oldu.

"HER KADININ BU DERSİ ALMASI GEREKİR" "Tacize karşı '5D' dediğimiz bir eğitim programı aldım. 'Dikkat dağıt, dahil et, delillendir, doğrudan müdahale et, dayanışma göster..." açıklamasını yapan ünlü oyuncu, "Bunlar hayat kurtaran metotlar. Her kadının 10 dakikasını ayırıp, bu dersi alması gerekir. Bunun hep birlikte önüne geçebileceğimize inanıyoruz ve diyorum ki; biz buna değeriz!" şeklinde konuştu.

"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ!" Öte yandan Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda Yılmaz Erdoğan'ın kalemi ve Demet Akbağ’ın performansını buluşturan "Aydınlık Evler"i izlemeye gitmişti. Gecenin sonunda gazetecilerle sohbet eden Yıldırım ile Deniz'e "evlilik" soruları yöneltilmişti. Konuyla alakalı konuşan taze aşıklar, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" açıklamasını yapmıştı.

"KEYFİMİZ ÇOK YERİNDE" Daha önce Melike Şahin'in konserinde heyecanlı oldukları görülen çiftten Yıldırım, "Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde…" açıklamasını yaparken, Pınar Deniz ise, "Her şey güzel gidiyor" demişti.