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        Haberler Magazin Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın aile yemeği - Kayınperederiyle kebap yaptı

        Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın aile yemeği

        Geçtiğimiz ay İtalya'da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, aile arasında nikâh yemeği düzenledi. Kaan Yıldırım, kayınpederiyle kebap yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 10:28 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:28
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        Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, 17 Eylül'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi.

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        Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, sonrasında yakın dostlarıyla bu özel günü akşam yemeği ile kutlamışlardı.

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        Yaklaşık 3 aylık hamile olan Pınar Deniz'in anne ve babası nikâha katılmamıştı. Ünlü oyuncu, "Ailem vize probleminden dolayı gelemedi" demişti.

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        Kaan Yıldırım, eşi Pınar Deniz'in ailesiyle bir araya geldi.

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        Aileleriyle yemek yiyen çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

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        Kaan Yıldırım, kayınpederiyle kebap yaparken çekilen fotoğrafına; "Kebap bizim işimiz" notunu düştü.

        #Kaan Yıldırım
        #Pınar Deniz
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