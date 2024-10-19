Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın aile yemeği
Geçtiğimiz ay İtalya'da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, aile arasında nikâh yemeği düzenledi. Kaan Yıldırım, kayınpederiyle kebap yaptı
Giriş: 19.10.2024 - 10:28 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:28
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Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, 17 Eylül'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi.
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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, sonrasında yakın dostlarıyla bu özel günü akşam yemeği ile kutlamışlardı.
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Yaklaşık 3 aylık hamile olan Pınar Deniz'in anne ve babası nikâha katılmamıştı. Ünlü oyuncu, "Ailem vize probleminden dolayı gelemedi" demişti.