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Pınar Gültekin cinayeti nasıl oldu? Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi

Muğla'da eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in cinayeti tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Genç kızı vahşice öldüren Cemal Metin Avcı dün akşam saatlerinde tutuklandı. İşte, Pınar Gültekin son dakika gelişmeleri haberimizde...

pınar gültekin

Pınar Gültekin'in korkunç cinayeti tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Henüz 27 yaşındayken eski sevgilisi tarafından korkunç bir cinayete kurban gitti. Katili evli ve bir çocuk babası olan Cemal Metin Avcı'nın ifadesi ise kan dondurdu. Dün akşam saatlerinde ise tutuklandı. İşte, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri...

PINAR GÜLTEKİN'İ NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI!

C.M.A., jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip, genç kızı aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. C.M.A., Gültekin ile konuşmak için otomobiliyle bağa evine gittiklerini, burada çıkan tartışmada, genç kızı dövdüğünü, bayılınca da boğazını sıkarak boğduğunu söyledi. C.M.A. daha sonra Gültekin'in cesedini ormanlık alana götürüp, çöp varilinde yakarak üzerine beton döktüğünü ifade etti.

C.M.A.'nın ifadesinden yola çıkan jandarma ve polis ekipleri Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti. Ekipler, saat 05.00 sıralarında bölgede bulunan çöp varilini kesip, Gültekin'in yanmış cesedine ulaştı.

Gültekin'in cansız bedeni, savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

PINAR GÜLTEKİN'İN KATİLİ TUTUKLANDI!

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı, tutuklandı.

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve jandarmada cinayeti itiraf eden C.M.A, işlemlerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye sevk edildi.

Zanlı, "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

PINAR'IN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlı alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi Muğla Adli Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Gültekin'in babası Sadık Gültekin gazetecilere, kızının 6 yıldır üniversite eğitimi için Muğla'da olduğunu söyledi.
Kızının "canavarca", "vahşice" öldürüldüğünü belirten Gültekin, "Kızımın cenazesini almaya geldim." dedi.
Gültekin, cinayeti aydınlatan jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür etti. Genç kızın ağabeyi Vedat Gültekin de kız kardeşinin üniversite okurken öldürüldüğünü kaydetti.

Zanlının kardeşine kendini bekar olarak tanıttığını, evlenmek istediğini söylediğini anlatan Gültekin, "Sonra kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince, bir daha kendisiyle iletişime geçmemesini, aramamasını söylüyor ancak zanlı kardeşimi öldürüyor. Yaşanan olay herkesin başına gelebilir. Bugün kardeşimin başına geldi, yarın başkasının annesinin, kardeşinin başına gelebilir. Kardeşim kendi halinde, çok iyi kalpli, kimseye zararı olmayan biriydi." diye konuştu.

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