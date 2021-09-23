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Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca, yeni sezon için hedeflerini açıkladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, 25 Eylül'de başlayacak normal sezonu ilk 4 içinde tamamlayıp sezon sonuna kadar sahada olmayı istediklerini bildirdi.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca, yeni sezon için hedeflerini açıkladı

Ufuk Sarıca, yaptığı açıklamada, 2021-22 sezonunun tüm takımlar için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Yeni tip koronavirüs salgınında herkese sağlık dileyen Sarıca, şöyle konuştu:

"Taraftarla oynamayı özledik. İnşallah bu sene buna kavuşuruz. Hazırlıkları tamamladık, artık son haftanın içindeyiz. Takımın durumu kötü değil. Yüzde 100 hazır ve formda değiliz ama şu dönemde de zaten bunu beklemiyoruz. 8 yeni oyuncuyla sezona başlıyoruz. Sistemin oturmasıyla ilgili çalışmalarımızı yaptık ama sezon içinde de geliştirilecek bir durum. Kaliteli, yetenekli oyuncularımız var. Bunu takım halinde sahaya sunmamız gerekiyor. Biz her sene kendimizi yolda büyüten, geliştiren bir takımız. Karşıyaka'da hep böyle oldu. Yine sezonun içinde bence hamle yapacağımız, yukarıya doğru yükseleceğimiz bir dönem olacak."

Oyuncular konusunda bilgi veren Sarıca, Amath M'Baye'nin ameliyatından dolayı uzun süren bir sakatlık döneminden sonra yeni yeni form tuttuğunu, takıma yeni katılan isimlerden James Blackmon'un sakatlığı nedeniyle hazırlık döneminde takımdan ayrı kaldığını belirtti.

Blackmon'un kalitesini ve oyunculuğunu bildiklerini aktaran Sarıca, "Ona ihtiyacımız var, beraber oynamaya ihtiyacımız var. Bunlar bizi biraz geciktiren unsurlar oldu ama inşallah ilk maçla beraber en iyi Karşıyaka'yı sahada bulunduracağız." dedi.

Sarıca, bu sezon ING Basketbol Süper Lig'de yer alacak her takımın iyi isimleri kadrolarına kattıklarını belirterek, "Hazırlık döneminde takip ettiğim kadarıyla birbirini yenen bir sürü takım var. İddialı ekipler var. İnşallah bu sene biraz daha kalitesi yüksek bir lig olur. Hedefimiz yine ilk dört içinde olup, sezonun sonuna kadar sahada olabilmek." diye konuştu.

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