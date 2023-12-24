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        Haberler Spor Basketbol STBL Pınar Karşıyaka-TOFAŞ: 98-71 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Pınar Karşıyaka-TOFAŞ: 98-71 (MAÇ SONUCU)

        Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında ağırladığı TOFAŞ'ı 98-71 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 18:25 Güncelleme: 24.12.2023 - 18:25
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        P.Karşıyaka'dan TOFAŞ'a 27 sayı fark!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı 98-71 yendi.

        Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

        Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Polat Parlak

        Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 7, Martin 19, Hilliard 25, Vitto Brown 14, Carey 6, McCollum 16, Furkan Haltalı 6, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı 2, Mert Celep 3

        TOFAŞ: Winston 16, Prewitt 1, Obrien 5, Sakic 18, Wiley 16, Özgür Cengiz, Tevfik Akdamar, Batın Tuna 3, Tolga Geçim 1, Mustafa Kurtuldum 11

        1. periyot: 26-19

        Devre: 43-33

        3. periyot: 65-50

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