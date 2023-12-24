Pınar Karşıyaka-TOFAŞ: 98-71 (MAÇ SONUCU)
Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında ağırladığı TOFAŞ'ı 98-71 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı 98-71 yendi.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Polat Parlak
Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 7, Martin 19, Hilliard 25, Vitto Brown 14, Carey 6, McCollum 16, Furkan Haltalı 6, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı 2, Mert Celep 3
TOFAŞ: Winston 16, Prewitt 1, Obrien 5, Sakic 18, Wiley 16, Özgür Cengiz, Tevfik Akdamar, Batın Tuna 3, Tolga Geçim 1, Mustafa Kurtuldum 11
1. periyot: 26-19
Devre: 43-33
3. periyot: 65-50