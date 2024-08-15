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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Pınar Süt Genel Müdürü Hekimoğlu: 2050 yılında karbon nötr olma hedefine yaklaşıyoruz - İş-Yaşam Haberleri

        Pınar Süt Genel Müdürü Hekimoğlu: 2050 yılında karbon nötr olma hedefine adım adım yaklaşıyoruz

        Pınar Süt, üretim tesislerinde gerçekleştirilen geri dönüşüm çalışmalarıyla 12 bin 579 ağacın kesilmesini önlerken, 2023 yılı içerisinde 225 bin 507 kilogram sera gazı azaltımı sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 16:05 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:05
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        "2050 yılında karbon nötr olma hedefine adım adım yaklaşıyoruz"
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        Pınar Süt, Ar-Ge merkezinin geçen sene gerçekleştirdiği çalışmalarla 31 çevre dostu ambalaj geliştirdi.

        Tüm ambalajların geri dönüştürülebilir ve çevre dostu olmasına, ikincil ambalajların ise geri dönüştürülmüş ambalajlardan üretilmesine dikkat eden Pınar Süt, çevresel sürdürülebilirlik yolunda somut adımlar atma hedeflerini sürdürüyor.

        “2050 yılında karbon nötr olma hedefine adım adım yaklaşıyoruz”

        Pınar Süt’ün karbon ve su ayak izinin azaltılmasına ve etkin atık yönetimi politikaları ile çevresel performansın iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, "2050 yılında karbon nötr olma hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Enerji ve iklim değişikliği konusunda sürekli gözden geçirme ve iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Pınar Süt İzmir fabrikamızda kurulan Anaerobik Arıtma Tesisi'nde üretilecek biyogaz sayesinde karbon ayak izinin yıllık yaklaşık yüzde 17 oranında azaltılması hedefliyoruz" dedi.

        Eskişehir ve Şanlıurfa fabrikalarında da çalışmalar yapıldı

        Eskişehir'deki fabrikalarında gerçekleştirilen elektrik tasarrufu sayesinde 22 ton karbondioksit emisyon azaltımı elde ettiklerini belirten Gürkan Hekimoğlu, "Şanlıurfa fabrikamızda yaptığımız elektrik tasarrufu sayesinde üretimde kullanılan buharın optimizasyonu ile ilk planda aylık yaklaşık 29 ton buhar tasarrufu sağladık. Atık yönetimi çalışmalarını da aralıksız sürdürüyoruz. Üç fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz atık geri dönüşüm çalışmalarıyla 12.579 ağacın kesilmesini önledik ve 225.507 kilogram sera gazı azaltımı sağladık. Pınar Süt olarak toplum için sürekli değer yaratmayı hedeflerken sürdürülebilirlik çalışmalarımıza daha da güçlü şekilde devam ediyoruz. Bu çalışmalarımıza, paydaşlarımızı, tedarikçilerimizi ve çalışanlarımızı dahil ederek ortak sürdürülebilirlik bilinciyle hareket ediyoruz" diye konuştu.

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