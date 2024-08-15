Pınar Süt, Ar-Ge merkezinin geçen sene gerçekleştirdiği çalışmalarla 31 çevre dostu ambalaj geliştirdi.

Tüm ambalajların geri dönüştürülebilir ve çevre dostu olmasına, ikincil ambalajların ise geri dönüştürülmüş ambalajlardan üretilmesine dikkat eden Pınar Süt, çevresel sürdürülebilirlik yolunda somut adımlar atma hedeflerini sürdürüyor.

“2050 yılında karbon nötr olma hedefine adım adım yaklaşıyoruz”

Pınar Süt’ün karbon ve su ayak izinin azaltılmasına ve etkin atık yönetimi politikaları ile çevresel performansın iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, "2050 yılında karbon nötr olma hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Enerji ve iklim değişikliği konusunda sürekli gözden geçirme ve iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Pınar Süt İzmir fabrikamızda kurulan Anaerobik Arıtma Tesisi'nde üretilecek biyogaz sayesinde karbon ayak izinin yıllık yaklaşık yüzde 17 oranında azaltılması hedefliyoruz" dedi.