"ÇOK ÖZEL BİR MESELE"

Ardından Kunt ile barışan Sevda Erginci, konuyla ilgili ilk kez konuşmuştu. Erginci, "Ayrılık sosyal medyada yansıtıldığı gibi değildi. Böyle haberler çıkacağını biliyordum ama çok özel bir mesele olduğu için çok fazla konuşmak istemiyorum. Şu an için her şey yolunda, çok mutluyuz." açıklamasını yapmıştı.