Pınar Tezcan eşi Kerem Özçapkın ile Maldivler'de

1996 Türkiye Güzeli Pınar Tezcan, Temmuz 2009'da iş adamı Kerem Özçapkın ile evlenmişti. Derin ve Duru adlarında iki kızı olan 41 yaşındaki eski kraliçe, annelik duygusunu 3'üncü kez tatmaya hazırlanıyor